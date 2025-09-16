Problem s kojim se brojni inovatori, pogotovo u digitalnom zdravstvu, suočavaju je cijena testiranja same ideje. U većini slučajeva, to može biti i skuplje od samog razvoja. A doda li se tome i stalni pritisak i potreba za brzinom, testiranje postaje veliki problem.

Kako bi inovatorima u digitalnom zdravstvu olakšali testiranje njihovih ideja, Europski digitalni inovacijski centar (EDIH) za primjenu umjetne inteligencije za pametno zdravstvo i medicinu (AI4Health.Cro) poziva tehnološke inovatore da naprave ključan korak – testiraju svoje inovacije u realnim, kliničkim uvjetima, prije nego u njih ulože ozbiljan kapital. Program testiranja prije ulaganja je besplatan za krajnjeg korisnika, zahvaljujući potpori EU-a i nacionalnog programa za sufinanciranje EDIH-a.

Što znači validirati inovaciju u zdravstvu?

Validacija je proces provjere ima li zdravstvena inovacija stvarnu vrijednost za pacijente, liječnike i zdravstveni sustav. Ona pomaže potvrditi postoji li stvarna potreba za rješenjem i jesu li zdravstvene ustanove spremne uvesti i koristiti takvu tehnologiju. Nadalje, provjerava se kako olakšati interakciju korisnika sa tehnologijom te provjeravaju aspekti unapređenja zdravstvene skrbi njezinim korištenjem potrebni da bi se investitori i regulatori uvjerili u sigurnost i uspješnost tehnologije. Cilj je smanjiti rizik ulaganja vremena i novca u rješenja koja u praksi ne donose korist pacijentima ni sustavu.

Prava validacija u zdravstvu temelji se na podacima i dokazima iz stvarnih kliničkih uvjeta, bilo kroz povratne informacije liječnika i pacijenata, pilot projekte u zdravstvenim ustanovama ili testiranje u kontroliranim kliničkim okruženjima. Suprotno tome, tzv. lažna validacija nastaje kada se oslanja samo na teorijske pretpostavke, bez stvarnog uvida u praksu i potrebe korisnika.

Testiranje u kliničkom okruženju uz vodstvo iskusnih mentora

Dobar pitch još nije dobar proizvod. Ono što razlikuje uspješne inovatore u zdravstvu od svih ostalih jest spremnost da slušaju tržište i korisnike prije nego ulože svoje vrijeme i budžet, kaže dr. sc. Anja Barešić, koordinatorica projekta AI4Health.Cro te voditeljica Laboratorija za računalnu biologiju i translacijsku medicinu na Institutu Ruđer Bošković (IRB).

Testiranja prije ulaganja omogućuje korisnicima upravo to, ranu validaciju u sigurnom i realnom okruženju.

Tu svoju pomoć nudi Centar AI4Health.Cro, projekt financiran s 2.9 milijuna eura u sklopu programa Digitalna Europa te iz NPOO-a u jednakim omjerima. Projekt uz Institut Ruđer Bošković kao koordinatora, okuplja 15 partnera, od tehnoloških lidera u digitalnom zdravstvu, preko znanstvenih i kliničkih institucija, do zdravstvenih i javnih ustanova te poslovnih i investicijskih inkubatora.

Gotovo 40 organizacija već je iskoristilo besplatne usluge

Od pokretanja programa Centar AI4Health.Cro je već isporučio više od 90 usluga u sklopu programa testiranja prije ulaganja, za gotovo 40 organizacija. Osim malih i srednjih poduzeća, koje čine većinu korisnika, usluge testiranja prije ulaganja koriste i tehnološki startupi, bolnice, udruge, istraživački instituti te drugi dionici zdravstvenog sektora.

Usluge uključuju procjenu digitalne zrelosti, verifikaciju koncepta, razvoj digitalnih strategija, pilotiranje rješenja, testiranje upotrebljivosti i još niz drugih modula koji su u stvarnom svijetu često skupi, fragmentirani ili jednostavno, nedostupni u domeni digitalnog zdravstva, govori dr. sc. Barešić.

Usluge testiranja prije ulaganja do sada je koristilo više od četrdeset korisnika. Trenutno je u provedbi jedanaest kompleksnijih usluga za razvoj i testiranje inovacija, ponajprije u okviru kliničkog testiranja. Najtraženije su provjera koncepta i studije izvedivosti tijekom razvoja prototipa, softverska testiranja upotrebljivosti te testiranje, eksperimentiranje i pilotiranje u kliničkom okruženju, ističe dr. sc. Nina Šesto, projektna koordinatorica za zdravstvo ispred Magdalene - Klinike za kardiovaskularne bolesti.

Dr. sc. Barešić ističe važnost programa za šire zdravstvo i gospodarstvo.

Testiranje prije ulaganja nije zamišljeno samo kao tehnička usluga, već kao strateški resurs. Kroz multidisciplinarnu mrežu stručnjaka, od istraživača i inženjera do liječnika i poslovnih savjetnika, korisnici dobivaju neprocjenjiv uvid u potencijal, ali i ograničenja svojih rješenja. U digitalnom zdravstvu svaka pogrešna pretpostavka može biti skupa. Naš cilj je pomoći inovatorima da ih prepoznaju na vrijeme, naglašava.

Prijava je jednostavna i odvija se u dvije faze. U prvoj se izražava interes putem kratkog online obrasca, a nakon potvrde prihvatljivosti, korisnik ulazi u drugu fazu, a to je izbor konkretne usluge i početak suradnje. Prijave se vrše na ovoj poveznici.