Počelo je kao manja, neobavezna nadogradnja Windowsa 11, a sad je ispalo da se ta manja nadogradnja pretvorila u stvar koja korisnicima Windowsa 11 stvara ozbiljne probleme. Izvješća koja se šire internetom, otkrivaju da najnovija Microsoftova zakrpa KB5067036 pretvara Upravitelja zadataka (Task Manager) u program koji se sam umnožava.

Greška koja odbija nestati

Nakon instalacije navedenog ažuriranja, neki su korisnici otkrili da se Upravitelj zadataka više ne zatvara pritiskom na poznati gumb "X". Prozor nestane, ali taj proces ostaje aktivan. Svaki novi pokušaj otvaranja ili zatvaranja aplikacije stvara dodatne prikrivene instance koje postupno troše procesor i radnu memoriju, glavne resurse računala.

Prema brojnim prijavama korisnika, učinak varira od sustava do sustava. Kod nekih uzrokuje manja usporavanja, dok drugi doživljavaju gotovo potpuno zamrzavanje rada računala kada se nakupi više tih kopija.

Halo, Microsoft?

Microsoftova dokumentacija ne nudi puno pojašnjenja. U zapisniku promjena za KB5067036 navodi se samo ispravak koji rješava problem zbog kojeg neke aplikacije nisu bile grupirane sa svojim procesima, prenosi portal The Verge. Osim toga, nema spomena novih izmjena vezanih uz Upravitelj zadataka.

Microsoftova javna stranica sa statusom ažuriranja i dalje tvrdi da tvrtka trenutno nije svjesna ikakvih problema s ovom nadogradnjom. Zbog izostanka službene reakcije, korisnici su prepušteni vlastitim testiranjima i rješenjima zajednice. Srećom, ta zajednica nikad ne spava.

Rješenje postoji, ali nije elegantno

Korisnik BNSoul na Redditu i portal Windows Latest potvrdili su da se problem s umnažanjem može zaobići ako se izbjegne korištenje gumba "X".

Umjesto toga, Windows Latest savjetuje upotrebu opcije "Završi zadatak“ (End Task), ili unosom sljedeće naredbe u Windows 11 Command Prompt: taskkill /im taskmgr.exe /f.

Naši testovi potvrdili su da problem s ‘duhovitim’ instancama Upravitelja zadataka u Windowsu 11 KB5067036 ne pogađa sve korisnike, ali ako ga imate, prestanite pritiskati gumb ‘X’ za zatvaranje. Umjesto toga, koristite ‘Završi zadatak’ u Upravitelju zadataka da biste ga doista zatvorili. Svaki proces Upravitelja zadataka morat ćete zatvoriti ručno odabirom opcije ‘Završi zadatak’, piše portal Windows Latest.

Za sada su ta ručna rješenja jedina pouzdana zaštita. Budući da se greška ne pojavljuje kod svih, mnogi je korisnici možda nikada neće primijetiti — no oni koji hoće mogli bi vidjeti znatno usporavanje sustava ako ostane aktivno više kopija Upravitelja zadataka.

Microsoft još nije objavio službenu zakrpu niti izjavu o problemu, pa korisnici Windowsa 11 zasad moraju računati na pomoć zajednice dok ne stigne trajno rješenje.