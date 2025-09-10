Nakon što je svoj službeni ulazak na hrvatsko tržište ovog proljeća proslavio kineski BYD, još jedan kineski brand automobila službeno stiže na hrvatsko tržište. U Zagrebu su predstavljeni novi modeli automobila branda Omoda & Jaecoo čime je i službeno započela njihova prodaja hrvatskim kupcima.

Kako su pojasnili na predstavljanju, inspirirani filozofijom „Usudi se tražiti više“, Omoda & Jaecoo dio su Chery grupacije, vodećeg kineskog izvoznika vozila već 22 godine zaredom. Sa snažnom prisutnošću u više od stotinu zemalja i milijunima isporučenih vozila godišnje, Chery je i prvi kineski proizvođač s vlastitom tvornicom u Europi, u Barceloni.

Ulazak Omoda & Jaecoo brenda i naših automobila na hrvatsko i slovensko tržište označava ključni korak u našoj regionalnoj strategiji. Naši kupci od danas imaju priliku uživati u vrhunskim automobilskim standardima, sigurnosti i inovacijama koje postavljaju nova mjerila u segmentu SUV vozila, izjavio je Igor Dejanović, glavni direktor Omoda & Jaecoo za Hrvatsku i Sloveniju.

Model Omoda 5 pokreće 1.6 TGDI turbobenzinski motor sa 145 KS i automatskim 7DCT mjenjačem po cijeni od 24.990,00 EUR, dok električna verzija Omoda 5 EV nudi doseg od 400 km, brzo DC punjenje i luksuzne detalje poput digitalnog kokpita, ventiliranih sjedala i ambijentalne rasvjete po cijeni od 31.990,00 EUR.

Jaecoo 7 s 1.6 TGDI motorom i pogonom na sve kotače nudi robustan karakter te luksuznu unutrašnjost s velikim panoramskim krovom i SONY premium ozvučenjem po cijeni od 32.900,00 EUR dok je verzija s prednjim pogonom dostupna za 29.900,00 EUR.

Jaecoo 7 SHS prelazi do 90 km na struju, a u kombinaciji sa 1.5 turbobenzinskim motorom i do ukupno 1.200 km.

Modeli standardno dolaze s najvišim sigurnosnim paketima i 5 Euro NCAP zvjezdica, potvrđujući da luksuz, sigurnost i tehnologija mogu biti dostupni svima po cijeni od 35.900,00 EUR.

Premijerno predstavljeni novi modeli – dostupni do kraja godine

Na predstavljanju u Zagrebu premijerno su predstavljeni i nadolazeći modeli Omoda 9, Jaecoo 5 i Jaecoo 5 EV, koji će hrvatskim kupcima biti dostupni do kraja ove godine.

Omoda 9 je luksuzni SUV flagship model, donosi vrhunsku udobnost, prostranost i najnapredniju tehnologiju unutar brenda, postavljajući nova mjerila u premium SUV segmentu.

Jaecoo 5 je kompaktni SUV robustnog karaktera, osmišljen za svakodnevnu upotrebu u urbanim i zahtjevnijim uvjetima, s naglaskom na praktičnost i moderan dizajn, dok je Jaecoo 5 EV potpuno električna verzija, koja spaja održivost s naprednim tehnološkim rješenjima i konkurentnim dosegom, pružajući ekološki prihvatljivu, ali uzbudljivu vožnju.

Ovi modeli zaokružuju ponudu Omoda & Jaecoo brendova u Hrvatskoj, otvarajući kupcima još širi izbor u segmentu modernih i inovativnih SUV vozila.

Kako je istaknuto, u prvoj fazi prodaja će se odvijati kroz osam salona u Hrvatskoj, u potpunosti usklađenih s globalnim standardima brenda. Kupci imaju 7 godina jamstva ili 150.000 km te 24-satnu asistenciju u cijeloj Europskoj uniji. Centralno skladište rezervnih dijelova nalazi se u Novom Mestu u Sloveniji.