Koji se automobili najmanje kvare? Neki podaci mogli bi vas iznenaditi

Prilikom kupovine automobila jedna od važnijih stavki je i koliko se često takvi automobili kvare. Jer nije malen problem ako kupite polovni automobil koji će više vremena provesti kod mehaničara ili u servisu nego što ćete ga koristiti.

No isti je kriterij i kod kupovine novih automobila. Jer iako proizvođači nude nekoliko godina garancije i pokrivaju eventualne kvarove, pravo pitanje koje se postavlja jest koliko će taj automobil biti skup za popravak kad sve padne na leđa vlasnika.

S obzirom na to da se na tržištu nudi sve više hibridnih i električnih automobila, logično je da se potencijalni kupci pitaju i kakvo je stanje s kvarovima na tim automobilima. Pogotovo jer električni automobili nemaju baš sve dijelove kao i oni benzinski ili na dizel.

Njemački autoklub ADAC objavio je zanimljivo izvješće o pouzdanosti u koje bi trebao zaviriti svatko tko planira kupiti novi ili polovni automobil. Naime, u izvješću su obuhvatili 159 modela vozila različitih proizvođača i na temelju statistike o tome vlasnike kojih automobila su morali ići "spašavati", napravili listu najpouzdanijih i najmanje pouzdanih automobila.

Doviđenja programiranim kvarovima!: Usvojen zakon koji će promijeniti način na koji kupujemo i koristimo uređaje

Zanimljiva iznenađenja

Gledano po različitim kategorijama, ekipa iz ADAC-a fokusirala se na automobile u dobi do tri do deset godina. Tako je u kategoriji malih automobila najbolja bila Dacia Spring, a za petama su joj Suzuki Ignis i Toyota Aygo. Zanimljivo, u toj kategoriji nisu istaknuli nijedan model koji se posebno često kvario.

Kategorija gradskih automobila pokazala je da su najpouzdaniji Audi A1, BMW i3 i Dacia Sandero, dok su se najnepouzdanijima u toj kategoriji pokazali Opel Meriva (proizveden 2016. - 2017. godine), Toyota Yaris (2021. - 2022.) i Toyota Yaris Cross (2022.).

U donjoj srednjoj klasi sva tri mjesta na vrhu zauzeli su Audiji - A3, Q2 i Q3, dok su s druge strane najviše kvarova imali Opel Zafira (2015.), Renault Scenic (2015., 2018. - 2019.) te Renault Megane (2016.). Sličan je poredak i u srednjoj klasi, gdje je opet Audi briljirao s A4, A5 i Q4 e-tronom, dok su se najnepouzdanijima pokazali Opel Insignia (2015. - 2018., 2022.), Toyota RAV4 (2017. - 2022.) te Ford S-MAX (2016. - 2018.).

U višoj srednjoj klasi opet je najbolji bio Audi A6, ali ga slijede BMW serije 5 i BMW X5, dok, zanimljivo, nisu navedeni najnepouzdaniji automobili.

Najveći problem - akumulator

Kako navode iz ADAC-a, najčešće je problem u startnom akumulatoru. Zanimljivo, 2024. godine zabilježili su da je u čak 44,9 posto prijava kvarova problem bio upravo - prazan akumulator. Slijede problemi s motorom ili elektronikom motora.

Znanstvenici riješili najveći problem baterija električnih vozila u zimskim uvjetima?

Toyota razočarala

Iz ADAC-a navode kako su Toyotini modeli proteklih godina razočarali svojom nepouzdanošću.

Ove učestalosti kvarova su iznenađujuće jer je marka Toyota u prošlosti s pravom stekla reputaciju za izradu pouzdanih automobila, navode iz ADAC-a.

Iz Toyote su priznali da je bilo problema s akumulatorom te je u brojnim slučajevima on zamijenjen snažnijim, što bi trebalo osigurati da vozači novih Toyotinih vozila ne moraju zvati pomoć na cesti.

Tko je pouzdaniji - električni ili klasični automobil?

ADAC na kraju donosi zanimljivu usporedbu učestalosti kvarova kod električnih i klasičnih automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem. Ističu kako su se novi električni automobili pokazali pouzdanijima i s manje kvarova od vršnjaka s benzinskim ili dizelskim motorom.

Ipak ističu kako bi ti podaci mogli zavarati. Naime, prosječna starost svih automobila registriranih u Njemačkoj je deset godina, dok je većina električnih automobila još uvijek mlađa od toga.

No, kako električni automobili na njemačkim cestama "stare", tako se i broj njihovih kvarova povećava. Statistika pokazuje kako je u 2024. godini na tisuću vozila s unutarnjim izgaranjem starim četiri godine ADAC morao reagirati na 12,9, dok je to bio slučaj za samo 8,5 električnih vozila.

Ispred Tesle i Kineza: Ovo je najprodavaniji električni automobil u Europi

Koja je najslabija točka električnih automobila?

Zanimljivo, ADAC-ova statistika pokazala je da električni automobili imaju istu boljku kao i klasični. Najčešće je problem s akumulatorom. Slijedi ga problem s elektronikom u vozilu, dok je najmanje problema zabilježeno u kategoriji "motor i upravljanje motorom". Dijelom i jer električni motori imaju manje dijelova (pa je manja šansa da se pokvari), a i ne koriste motorno ulje, koje s vremenom može uzrokovati probleme.

Ono što može biti veliki problem za električne automobile je pojava poteškoća s pogonskom baterijom. Već smo pisali kako je zamjena takvih baterija u električnim automobilima izuzetno skupa, a problem je i što se popravak baterije ne može odraditi u bilo kojem servisu. To znači da bi, ako dođe do kvara na baterijskom sustavu, popravak mogao biti skuplji od kupovine novog automobila. Upravo bi to neke moglo odvratiti od kupovine električnih automobila, pogotovo polovnih električnih automobila.

No, dobra je vijest da proizvođači automobila stalno rade na unapređenju tehnologije, što bi moglo značiti i da će u budućnosti biti još manje kvarova, a oni koji se i dogode bit će lakši (ne nužno i jeftiniji) za popravak.

Izvor: ADAC