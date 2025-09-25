Koristite li LinkedIn? Jeste li primijetili da je prije nekoliko dana promijenio svoje Uvjete korištenja? Niste? Možda je vrijeme da provjerite što su točno promijenili.

Naime, LinkedIn koristi generativne modele umjetne inteligencije kako za svoje usluge, tako i za stvaranje sadržaja koji se, kako navode "razlikuju od naših sigurnosnih generativnih modela umjetne inteligencije i uključuju, na primjer, LinkedInovog pomoćnika za pisanje pokretanog umjetnom inteligencijom koji omogućuje izradu poruka pomoću generativnih AI funkcionalnosti".

U slučajevima kada LinkedIn ili njegove podružnice obučavaju ili poboljšavaju generativne AI modele koji se koriste za stvaranje sadržaja, članovi mogu koristiti postavku Podaci za generativno poboljšanje AI-a kako bi kontrolirali koriste li se njihovi podaci za obuku tih modela, pišu iz LinkedIn-a.

Što to zapravo znači? Da sve ono što objavite na LinkedIn-u, od podataka u vašem profilu do objava i reakcija na tuđe objave, mogu koristiti za obuku svojih modela. Problem je što je prema zadanjim postavkama opcija korištenja podataka za generativno poboljšanje umjetne inteligencije stavljena na "uključeno". Što znači da su svi korisnici i njihovi podaci, bez obzira žele li oni to ili ne, stavljeni na raspolaganje za obuku AI.

LinkedIn je još prije godinu dana to napravio za korisnike izvan EU, što baš i nije dočekano s oduševljenjem. Sad su na red došli i korisnici u EU.

Neki će korisnici odmahnuti rukom i reći da su to sve podaci koje i tako svi mogu vidjeti i pročitati. No, ako ste među onima kojima to baš i nije dobro leglo, postoji rješenje.

LinkedIn daje mogućnost korisnicima da isključe spornu postavku, čime se njihovi podaci i sadržaj više neće koristiti za obuku modela koji generiraju sadržaj. U budućnosti.

Potrebno je ulogirati se u svoj LinkedIn profil, otići na postavke profila, tamo odabrati opciju Data Privacy (Privatnost podataka) i isključiti uključenu postavku.

Isključivanje ne utječe na obuku koja je već održana, napominju iz LinkedIna, već samo na onu koja će se održavati u budućnosti.

Ako i isključite ovu postavku i uskratite svoje podatke LinkedInovoj umjetnoj inteligenciji i dalje ćete moći koristiti generativne značajke umjetne inteligencije na LinkedInu.

Za članove u određenim zemljama (EEA i Švicarska) i Ujedinjenom Kraljevstvu, ažurirat ćemo našu Obavijest o privatnosti za Europu u regiji kako bismo se pozabavili korištenjem podataka od strane LinkedIna od 3. studenog 2025. i uključili informacije o tome kako koristimo i dijelimo vaše podatke za obuku modela umjetne inteligencije za generiranje sadržaja i mogućnostima isključivanja. Osim toga, ako se nalazite u određenim zemljama, vaši osobni podaci neće biti dostupni određenim LinkedIn povezanim društvima (kao što je Microsoft) za obuku generativnih modela umjetne inteligencije bez daljnje obavijesti, napominju iz LinkedIn-a.

Te nove izmjene, koje će vrijediti i za korisnike u Hrvatskoj, još nisu objavljene pa obratite pozornost na obavijesti s LinkedIna.