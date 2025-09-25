Trakavica s prodajom TikToka američkim investitorima, čini se, mogla bit uskoro biti okončana. Naime, kako izvještava Reuters, pozivajući se na izvore iz Bijele kuće, američki predsjednik Donald Trump trebao bi danas potpisati izvršnu uredbu kojom proglašava sporazum o prodaji američkih operacija TikToka američkim investitorima.

Time bi se ispunili uvjeti za TikTokovo daljnje poslovanje na području SAD-a, a koji su postavljeni zakonom iz 2024. godine.

Podsjetimo, Trump je već ranije najavljivao da je sve oko prodaje TikToka dogovoreno i da je samo pitanje vremena kad će postati službeno. Posljednje detalje trebao je dogovoriti s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Tko bi točno trebao postati novi vlasnik TikToka, trebali bismo saznati kad odluka o prodaji bude službena.

Do sad su se kao potencijalni investitori spominjali brojni fondovi, ali i poznata lica kao što je šef Oraclea Larry Ellison pa čak i Elon Musk. Tko će u konačnici platiti milijarde dolara za preuzimanje američkih operacija TikToka, uskoro bi trebalo biti javno poznato.

Treba podsjetiti kako je upravo Trump, tijekom svog prvog predsjedničkog mandata prstom upirao u TikTok i tražio njegovu prodaju u američke ruke pod izlikom "zaštite nacionalne sigurnosti". No, od tih prijetnji na kraju nije bilo ništa. Tek je Bidenova administracija 2024. godine donijela zakon kojim se propisuje da TikTok mora prodati svoju američku podružnicu američkim investitorima ili prestati s poslovanjem u SAD-u. To je izazvalo strah i revolt među korisnicima, pogotovo kad je TikTok zaista na jedan dan bio nedostupan.

No, Trump je odmah po povratku u Bijelu kuću, izvršnom uredbom produljio rok za prodaju TikToka te omogućio njegov povratak na telefone milijuna Amerikanaca. Čini se kako bi ovim dogovorom, tamo sad i trebao ostati.

Izvor: Reuters