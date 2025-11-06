Umjetna inteligencija i različiti AI alati imaju sve veći utjecaj i na tržištu nekretnina. Najmodavci i prodavači više ne moraju gubiti vrijeme smišljajući epitete s kojima će opisati svoj stan ili kuću koju stavljaju na tržište, već to za njih radi ChatGPT ili neki drugi sličan alat. Sve što je potrebno je dobar tekstualni upit, odnosno prompt i za nekoliko sekundi oglas je gotov.

AI se za opise nekretnina na ovom tržištu koristi još od predstavljanja ChatGPT-a, a u posljednje vrijeme primjetan je i još jedan trend koji može imati negativan utjecaj na cijelo tržište pa čak i cijene prodaje i najma. Naime, najmodavci i prodavači koriste umjetnu inteligenciju kako bi poboljšali fotografije svoje nekretnine. U nekim slučajevima to može biti ljepši ili bolji namještaj koji podiže izgled cijele kuće preko friško obojenih zidova pa do uljepšanog okoliša oko kuće.

Gdje je razlika između stvarne slike i digitalno promijenjene slike?

Takve fotografije, osim što zavaravaju potencijalne kupce i najmoprimce, mogu utjecati i na dinamiku cijena na tržištu jer, ako nekretnina izgleda bolje na slici, onda mogu staviti i veću prodajnu cijenu, tj. cijenu najma. Takva povećanja cijena onda mogu imati domino efekt na povećanje cijena drugih nekretnine na sličnom području.

S takvim korekcijama na slikama za koje se koristi umjetna inteligencija polako se briše granica između stvarnog izgleda nekretnine i digitalno promijenjene slike. Naravno, nitko neće kupiti ili unajmiti kuću ili stan koji ne dođe pogledati uživo, no ponekad čak i ako dojam prilikom dolaska nije toliko pozitivan, kupci mogu biti pod dojmom slike koju su vidjeli na oglasu i ta im AI slika u biti pokazuje koliko dobro ta nekretnina može izgledati kada se uredi ili kupi novi namještaj.

S druge strane, zbog takvih slika na kojima su napravljene umjetna poboljšanja, potencijalni kupci i najmoprimci mogu izgubiti puno vremena samo kako bi vidjeli da se stvarna situacija radikalno razlikuje od onog što su vidjeli na slikama.

Zbog toga bi se u budućnosti na platformama za nekretnine mogli koristiti programi za prepoznavanje uređivanja putem umjetne inteligencije, a kako naglašavaju na Digital Trendsu, u igru bi se mogli uključiti i regulatori postavljanjem jasnih pravila oko korištenja umjetne inteligencije za poboljšanje fotografija na oglasima za nekretnine.

Izvor: Digital Trends