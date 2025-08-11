NASA i Google surađuju na AI alatu koji će se brinuti za zdravlje astronauta na putu do Marsa

Prema ranijim NASA-im planovima, ljudi su se prošle godine već trebali vratiti na Mjesec, no na taj novi veliki korak za čovječanstvo ipak ćemo morati sačekati još neko vrijeme. Nakon misije na Mjesec, NASA bi mogla proširiti svoje horizonte dalje u svemir te, što je velika želja Elona Muska, astronaute poslati tamo gdje nikada nisu bili - na Mars.

Takvu misiju, naravno, ne treba očekivati uskoro, no jednom bi svemirska letjelica zaista mogla poletjeti prema Crvenom planetu. Pred takvom najkompleksnijom (svemirskom) misijom u povijesti brojni su izazovi i potencijalni problemi, a jedan od takvih izazova je i - zdravlje astronauta. Što ako se član posade na putu za Mars razboli - tko će mu pomoći? Čak i u slučaju najozbiljnijih problema i životne ugroženosti, nije realno očekivati povratak na Zemlju jer bi takvo putovanje moglo trajati mjesecima. Ne samo to, već ozbiljan izazov predstavlja i sama komunikacija s astronautima u stvarnom vremenu.

Crew Medical Officer Digital Assistant

Iako je jasno da astronauti u svemiru nikada neće moći imati adekvatnu medicinsku skrb, u NASA-i pokušavaju pronaći načine koji bi im barem malo olakšali situaciju. Američka svemirska agencija zato surađuje s Googleom na razvoju posebnog alata koji je baziran na umjetnoj inteligenciji, a koji bi trebao pomoći astronautima ne samo u dijagnozi bolesti, već i u učinkovitom liječenju. Alat je nazvan Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) te je napravljen za situacije u kojima astronauti nemaju pristup podršci uživo sa Zemlje, odnosno kada je komunikacija ograničena ili spora.

Tijekom dosadašnjeg testiranja, medicinski asistent je korištenje u tri simulirana scenarija u kojima je bila potrebna zdravstvena skrb. U jednom slučaju bila je riječ o ozljedi gležnja, u drugoj o boli u slabinskom području, a u posljednjem slučaju AI medicinski asistent testiran je za bol u uhu. Nakon toga panel od tri liječnika, od kojih je jedan bio astronaut, procijenio je rad AI u početnom pregledu, postavljaju dijagnoze i medicinske povijesti, kliničkom zaključivanju te preporukama za liječenje.

U slučaju ozljede gležnja, CMO-DA je pokazao točnost od čak 88 posto, u slučaju bolova u uhu 80 posto, dok je najslabije rezultate postigao u slučaju bolova u slabinskom području - 74 posto.

Veliki potencijal

NASA s vremenom namjerava proširiti mogućnosti ovog alata pa bi u budućnosti on trebao koristiti podatke u stvarnom vremenu s uređaja u svemirskim letjelicama te prepoznati zdravstvene probleme koji su specifični za putovanja u svemir poput utjecaja mikrogravitacije na ljudsko tijelo. Iako je ovaj sustav namijenjen prvenstveno za uporabu u svemiru, njegov je potencijal puno veći. Iz Googlea kažu kako bi, osim što bi mogao poboljšati zdravlje astronauta u svemiru, njegove spoznaje mogle biti primjenjive i na druga područja medicine. Ipak, još nije poznato hoće li se Google tražiti odobrenje za korištenje ovog alata i na Zemlji.

Izvor: Tech Crunch