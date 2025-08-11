Znanost

NASA i Google surađuju na AI alatu koji će se brinuti za zdravlje astronauta na putu do Marsa

Iako je prvenstveno namijenjen svemirskim misijama, postoji veliki potencijal i za korištenje ovog alata na Zemlji.

Hrvoje Jurman
Hrvoje Jurman | 11.08.2025. / 14:00 komentari
Astronauti na Marsu (Foto: Getty Images)

Prema ranijim NASA-im planovima, ljudi su se prošle godine već trebali vratiti na Mjesec, no na taj novi veliki korak za čovječanstvo ipak ćemo morati sačekati još neko vrijeme. Nakon misije na Mjesec, NASA bi mogla proširiti svoje horizonte dalje u svemir te, što je velika želja Elona Muska, astronaute poslati tamo gdje nikada nisu bili - na Mars.

tri vijesti o kojima se priča Gemini Prekipjelo mu Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet” Nezadovoljstvo, ilustracija Umjetna inteligencija "Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće Rasjed Tintina Već se trebao dogoditi, ali... Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja

Takvu misiju, naravno, ne treba očekivati uskoro, no jednom bi svemirska letjelica zaista mogla poletjeti prema Crvenom planetu. Pred takvom najkompleksnijom (svemirskom) misijom u povijesti brojni su izazovi i potencijalni problemi, a jedan od takvih izazova je i - zdravlje astronauta. Što ako se član posade na putu za Mars razboli - tko će mu pomoći? Čak i u slučaju najozbiljnijih problema i životne ugroženosti, nije realno očekivati povratak na Zemlju jer bi takvo putovanje moglo trajati mjesecima. Ne samo to, već ozbiljan izazov predstavlja i sama komunikacija s astronautima u stvarnom vremenu.

Crew Medical Officer Digital Assistant

Iako je jasno da astronauti u svemiru nikada neće moći imati adekvatnu medicinsku skrb, u NASA-i pokušavaju pronaći načine koji bi im barem malo olakšali situaciju. Američka svemirska agencija zato surađuje s Googleom na razvoju posebnog alata koji je baziran na umjetnoj inteligenciji, a koji bi trebao pomoći astronautima ne samo u dijagnozi bolesti, već i u učinkovitom liječenju. Alat je nazvan Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) te je napravljen za situacije u kojima astronauti nemaju pristup podršci uživo sa Zemlje, odnosno kada je komunikacija ograničena ili spora.

Tijekom dosadašnjeg testiranja, medicinski asistent je korištenje u tri simulirana scenarija u kojima je bila potrebna zdravstvena skrb. U jednom slučaju bila je riječ o ozljedi gležnja, u drugoj o boli u slabinskom području, a u posljednjem slučaju AI medicinski asistent testiran je za bol u uhu. Nakon toga panel od tri liječnika, od kojih je jedan bio astronaut, procijenio je rad AI u početnom pregledu, postavljaju dijagnoze i medicinske povijesti, kliničkom zaključivanju te preporukama za liječenje.

U slučaju ozljede gležnja, CMO-DA je pokazao točnost od čak 88 posto, u slučaju bolova u uhu 80 posto, dok je najslabije rezultate postigao u slučaju bolova u slabinskom području - 74 posto.

Veliki potencijal

NASA s vremenom namjerava proširiti mogućnosti ovog alata pa bi u budućnosti on trebao koristiti podatke u stvarnom vremenu s uređaja u svemirskim letjelicama te prepoznati zdravstvene probleme koji su specifični za putovanja u svemir poput utjecaja mikrogravitacije na ljudsko tijelo. Iako je ovaj sustav namijenjen prvenstveno za uporabu u svemiru, njegov je potencijal puno veći. Iz Googlea kažu kako bi, osim što bi mogao poboljšati zdravlje astronauta u svemiru, njegove spoznaje mogle biti primjenjive i na druga područja medicine. Ipak, još nije poznato hoće li se Google tražiti odobrenje za korištenje ovog alata i na Zemlji.

Izvor: Tech Crunch 

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Poplave u Teksasu otkrile pravo iznenađenje staro 115 milijuna godina
Kreću dodatna istraživanja
Poplave u Teksasu otkrile pravo iznenađenje staro 115 milijuna godina
Direktor Mercedesa upozorio: "Ako ne stanemo na loptu, zabit ćemo se punom brzinom u zid"
Rok je 2035.
Direktor Mercedesa upozorio: "Ako ne stanemo na loptu, zabit ćemo se punom brzinom u zid"
Pojavile se nove informacije: Ovo bi mogao biti najpoželjniji poklon za gamere ovog Božića
Procurile informacije i o cijeni
Pojavile se nove informacije: Ovo bi mogao biti najpoželjniji poklon za gamere ovog Božića
NASA i Google surađuju na AI alatu koji će se brinuti za zdravlje astronauta na putu do Marsa
CMO-DA
NASA i Google surađuju na AI alatu koji će se brinuti za zdravlje astronauta na putu do Marsa
Popustili su: Nvidia i AMD plaćat će SAD-u 15 posto od prodaje čipova Kini
Koliko će to iznositi na kraju?
Popustili su: Nvidia i AMD plaćat će SAD-u 15 posto od prodaje čipova Kini
Zlostavljanje u djetinjstvu ostavlja posljedice cijeli život: Bez obzira o kakvom se radilo
Pokazalo istraživanje
Zlostavljanje u djetinjstvu ostavlja posljedice cijeli život: Bez obzira o kakvom se radilo
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Objavljene nove glasine oko PS 6: Evo kada se očekuje početak prodaje i koliko bi mogao stajati
Nadolazeći PlayStation
Objavljene nove glasine oko PS 6: Evo kada se očekuje početak prodaje i koliko bi mogao stajati
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Zbog požara u tvornici klora za bazee stanovnicima malog grada savjetuje se da ne izlaze
U FRANCUSKOJ
Gori tvornica klora: "Zatvorite prozore i ne izlazite iz kuća"
Od petero koji su skočili s mosta u Dravu, jedan nije izronio: Traži ga HGSS
NA RIJECI DRAVI
Pet osoba skočilo s mosta: Četvero ih izronilo, još jednu traže vatrogasci i HGSS
Na željezničkom kolodvoru Oriovac vlak prignječio mlađu mušku osobu
U tijeku je očevid
Strava na kolodvoru: Vlak prignječio muškarca, preminuo od teških ozlijeda
show
Jessie J podijelila kako joj je majka masirala operiranu dojku jer ona nije mogla gledati ožiljke
da ti srce pukne...
Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali
Gabi Novak preminula je 2 mjeseca nakon sina Matije Dedića
tragedija za tragedijom
Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića
Preminula je Gabi Novak
u 90. godini
Preminula je Gabi Novak
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
Ozbiljniji zdravstveni razlozi
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
zabava
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
LOL
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
sport
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
TUŽNA VIJEST
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
VIDEO Crvenim kartonom na Poljudu ispisana povijest SHNL-a: Ovo se ne pamti
Raritetna situacija
VIDEO Crvenim kartonom na Poljudu ispisana povijest SHNL-a: Ovo se ne pamti
16-godišnjakinja vratila Hrvatsku u košarkašku elitu: Dominantna partija djevojke koja je odbila rodni SAD
HRVATSKO SPORTSKO ČUDO
16-godišnjakinja vratila Hrvatsku u košarkašku elitu: Dominantna partija djevojke koja je odbila rodni SAD
tv
Daleki grad: Što će smisliti da ponovno zauzmu tržište?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Što će smisliti da ponovno zauzmu tržište?
Leyla: Čemu se tako ponosno smije?
LEYLA
Leyla: Čemu se tako ponosno smije?
Napokon otkriveno: Za sve je kriv žiri MasterChefa koji najavljuje najzabavniju sezonu dosad!
MASTERCHEF
Napokon otkriveno: Za sve je kriv žiri MasterChefa koji najavljuje najzabavniju sezonu dosad!
putovanja
Ove pečene tikvice s krumpirom toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Savršeno ljetno jelo
Recept za pečene tikvice s krumpirom koje su toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Možete i prespavati
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Vrboska
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
lifestyle
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Sonja Jandroković na 310. Sinjskoj alki
ZA SINJSKU ALKU
Modni stil Sonje Jandroković na Sinjskoj alki: Elegancija u crnom koju je podignuo jedan detalj
sve
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Jessie J podijelila kako joj je majka masirala operiranu dojku jer ona nije mogla gledati ožiljke
da ti srce pukne...
Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali
 

Nastavi čitati