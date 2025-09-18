Zabrinutost za sigurnost vozača i putnika ponovno je stavila Teslu u središte pozornosti javnosti, ovoga puta zbog dizajna elektroničkih kvaka na vratima. Izvješća ukazuju da sustav može zakazati u kritičnim situacijama, što je izazvalo uzbunu među regulatorima i potrošačima.

Izvješće Bloomberga pokrenulo raspravu

Bloomberg je otkrio da kvake na vratima Teslinih vozila ovise o niskonaponskoj bateriji vozila. Ako ta baterija otkaže, vrata mogu ostati zaključana, a putnici bez mogućnosti izlaska. Problem je posebno zabrinjavajući u hitnim slučajevima, kada bi takav kvar mogao zarobiti putnike u vozilu.

Nakon navedenog izvješća, Tesla je potvrdila da sada aktivno razmatra redizajn spomenutog mehanizma kvaka na vratima svojih vozila. Tvrtka je priznala da njezin trenutačni sustav, iako inovativan, nosi rizike koje treba hitno riješiti.

Odgovor Tesle

Franz von Holzhausen, Teslin glavni dizajner, osvrnuo se na kontroverzu u podcastu Hot Pursuit. Rekao je da tvrtka istražuje alternativu koja bi spojila elektroničke i ručne mehanizme otvaranja vrata, što je, kako je rekao, ideja koja ima puno smisla. Iako je Tesla potvrdila namjeru da poboljša sigurnosne značajke, von Holzhausen nije objasnio zašto se ova prilagodba razmatra tek sada.

Američki regulatori provode istragu

Američka Nacionalna uprava za sigurnost u prometu na cestama (NHTSA) također istražuje problem. Prema portalu Engadget, trenutačna istraga usmjerena je na vozila Model Y iz 2021. godine, no mogla bi se proširiti i na druge Tesline modele ako se utvrde dodatni rizici.

Unatoč javnoj potvrdi planova za redizajn, Tesla još nije objavila raspored kada bi sigurnije kvake mogle biti ugrađene u njezin vozni park. Do tada, tvrtka se suočava s kontinuiranim nadzorom o tome prate li njezine inovacije osnovna propisana sigurnosna očekivanja.