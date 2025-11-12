Znanstvenici su u malon australskom gradiću Murgonu otkrili najstarije poznate krokodilske ljuske jaja na tom kontinentu. Riječ je o ostacima grabežljivca starog 55 milijuna godina koji je možda lovio plijen iz krošnji drveća.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Journal of Vertebrate Paleontology, otkrivaju davno izumrlu skupinu mekosuhinskih krokodila, koji su nekoć vladali australskim riječnim dolinama obraslim bujnom vegetacijom.

Koautor navedene studije, profesor Michael Archer s australskog Sveučilišta New South Wales, opisao je za BBC takozvane "krokodile padalice" kao bizarnu zamisao, ali je istaknuo da su neki možda lovili poput leoparda, obrušavajući se s drveća na ne sluteće životinje koje bi poželjeli za večeru. Ti mekosuhini, koji su mogli narasti do pet metara dužine, živjeli su davno prije dolaska današnjih morskih i slatkovodnih vrsta, otprilike prije 3,8 milijuna godina.

Fragmenti ljuski jaja pronađeni su prije nekoliko desetljeća na ovčarskoj farmi, no nedavno su ponovno analizirani uz pomoć znanstvenika iz Španjolske. Lokacija u Murgonu, koju znanstvenici proučavaju od ranih 1980-ih, postala je poznata kao jedno od najstarijih nalazišta fosila kralježnjaka u Australiji.

Ova je šuma bila dom najstarijih poznatih ptica pjevica na svijetu, najranijih australskih žaba i zmija, širokog raspona malih sisavaca s južnoameričkim srodstvima, kao i jednoga od najstarijih poznatih šišmiša na svijetu, rekao je za BBC dr. Michael Stein, koautor navedenog istraživanja.

Archer se prisjetio i svog prvog iskapanja fosila na lokaciji u Murgonu.

Odvezli smo se u Murgon, parkirali uz cestu, uzeli lopate, pokucali na vrata i pitali možemo li kopati po njihovu dvorištu, rekao je.

Domaćini su pristali, a to je onda otvorilo prozor u praizvornu australsku prošlost, obećavajući još puno iznenađenja koja tek čekaju biti otkrivena.