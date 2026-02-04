Biciklisti znaju koliko je važno da budu vidljivi na cesti. Ne samo kako bi oni bili sigurni, već i kako bi drugi u prometu oko njih bili sigurniji. No, za razliku od motora i automobila koji imaju retrovizore, biciklisti se moraju okrenuti i pogledati iza sebe prije nego što žele promijeniti smjer. To ih može dodatno ugroziti, jer u tom trenutku ne vide što se događa ispred njih.tri vijesti o kojima se priča Nova vrsta obrane VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Podizanje proizvodnje resursa Revolucionarna nova tehnologija pretvara tone ugljenog otpada u tražene elemente za moderne uređaje
Kako bi im pomogli da voze sigurnije, u Garminu su osmislili radarsko stražnje svjetlo, koje biciklistima može pomoći da budu svjesniji i vidljiviji tijekom vožnje cestom.
Varia RearVue 820 tako detektira veličinu vozila, bočno kretanje i kategorizira razinu prijetnje dok se vozilo približava straga, a upozorenja se prikazuju na kompatibilnim Garmin biciklističkim računalima ili Varia aplikaciji za pametne telefone. Ovo radarsko stražnje svjetlo služi i kao stop svjetlo pri usporavanju ili zaustavljanju, tako da vozači mogu biti sigurni u svoju vidljivost (svjetlo se može vidjeti i na udaljenosti većoj od 2 kilometra). Biciklisti također mogu stvoriti vlastite prilagođene uzorke svjetla u aplikaciji Varia na temelju potreba svoje vožnje, uključujući razinu svjetline i trajanje bljeskanja. Uređaj detektira kada vozač usporava ili se zaustavlja, a zatim upozorava druge na cesti jedinstvenim trepćućim uzorkom svjetla kočnice.
Kako ističu iz Garmina, kad je radarsko svjetlo spojeno s biciklističkim računalom ili aplikacijom, biciklist će dobivati vizualna i zvučna upozorenja dok se vozila približavaju ili mijenjaju trake iza njega, zajedno s razinom prijetnje, koja pokazuje je li vozilo koje se približava veća prijetnja za biciklista na temelju njegove brzine ili putanje kretanja.
Šire vidno polje radaru olakšava otkrivanje vozila i nekoliko traka dalje, ali i na udaljenosti većoj od 175 metara.
Posebno je važno što baterija traje do 24 sata u dnevnom načinu rada (s bljeskanjem) i do sati u načinu rada samo s radarima.
Za bicikliste koji voze često, bez obzira radi li se o vožnjama po gradu ili izvan njega, ovo bi mogao postati neizostavan dio opreme.