Biciklisti znaju koliko je važno da budu vidljivi na cesti. Ne samo kako bi oni bili sigurni, već i kako bi drugi u prometu oko njih bili sigurniji. No, za razliku od motora i automobila koji imaju retrovizore, biciklisti se moraju okrenuti i pogledati iza sebe prije nego što žele promijeniti smjer. To ih može dodatno ugroziti, jer u tom trenutku ne vide što se događa ispred njih.

Kako bi im pomogli da voze sigurnije, u Garminu su osmislili radarsko stražnje svjetlo, koje biciklistima može pomoći da budu svjesniji i vidljiviji tijekom vožnje cestom.

Varia RearVue 820 tako detektira veličinu vozila, bočno kretanje i kategorizira razinu prijetnje dok se vozilo približava straga, a upozorenja se prikazuju na kompatibilnim Garmin biciklističkim računalima ili Varia aplikaciji za pametne telefone. Ovo radarsko stražnje svjetlo služi i kao stop svjetlo pri usporavanju ili zaustavljanju, tako da vozači mogu biti sigurni u svoju vidljivost (svjetlo se može vidjeti i na udaljenosti većoj od 2 kilometra). Biciklisti također mogu stvoriti vlastite prilagođene uzorke svjetla u aplikaciji Varia na temelju potreba svoje vožnje, uključujući razinu svjetline i trajanje bljeskanja. Uređaj detektira kada vozač usporava ili se zaustavlja, a zatim upozorava druge na cesti jedinstvenim trepćućim uzorkom svjetla kočnice.

Kako ističu iz Garmina, kad je radarsko svjetlo spojeno s biciklističkim računalom ili aplikacijom, biciklist će dobivati vizualna i zvučna upozorenja dok se vozila približavaju ili mijenjaju trake iza njega, zajedno s razinom prijetnje, koja pokazuje je li vozilo koje se približava veća prijetnja za biciklista na temelju njegove brzine ili putanje kretanja.

Šire vidno polje radaru olakšava otkrivanje vozila i nekoliko traka dalje, ali i na udaljenosti većoj od 175 metara.

Posebno je važno što baterija traje do 24 sata u dnevnom načinu rada (s bljeskanjem) i do sati u načinu rada samo s radarima.

Za bicikliste koji voze često, bez obzira radi li se o vožnjama po gradu ili izvan njega, ovo bi mogao postati neizostavan dio opreme.