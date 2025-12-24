Samo dan prije Badnjaka u Sjedinjenim Državama stupio je na snagu regulatorni mehanizam koji ograničava ulazak novih DJI-jevih proizvoda na tržište, ali (zasad) ne zabranjuje i njihovu uporabu.

Zakonom o obrambenom proračunu SAD-a za fiskalnu 2025. godinu, američki Kongres je propisao da se do 23. prosinca 2025. provede sigurnosna revizija kineskog DJI-ja. Revizija nikada nije provedena, jer nijedna američka agencija nije imenovana za njezino provođenje, na što je DJI više puta upozoravao. Posljedično su DJI i ostali strani proizvođači bespilotnih letjelica automatski uvršteni na takozvani "Pokriveni popis" Savezne komisije za komunikacije (FCC), čime je onemogućeno odobravanje novih proizvoda.

Što se ne mijenja za američke korisnike?

Uređaji koji su već u vlasništvu korisnika ostaju potpuno funkcionalni. Dronovi, stabilizatori, mikrofoni i kamere koje se već koriste nisu pogođeni, a samo njihovo vlasništvo nije ograničeno.

Ako provedba ne bude retroaktivna, proizvodi koji su već certificirani pri FCC-u mogu se nastaviti prodavati dok se zalihe ne iscrpe. Retroaktivni pristup značio bi trenutno povlačenje svih DJI-jevih proizvoda s prodajnih polica, ali ni tada ne bi došlo do onesposobljavanja postojećih uređaja. Rana medijska izvješća u SAD-u upućuju na prvu mogućnost, prenosi Tech Radar.

Reakcija iz DJI-ja

Šef DJI-jeve globalne politike upozorio je da bi popravci uz korištenje uvezenih dijelova trebali ostati mogući, no zamjene u jamstvenom roku mogle bi postati problematične ako novi uređaji ne budu mogli ući u zemlju. Softverska ažuriranja i pravila povezivosti također bi mogla biti predmet budućih ograničenja.

DJI je razočaran današnjom odlukom Savezne komisije za komunikacije da strane bespilotne letjelice uvrsti na Pokriveni popis… Nastavit ćemo obavještavati naše korisnike čim dodatne informacije postanu dostupne, poručio je DJI u priopćenju za medije objavljenom dan prije Badnjaka, prenosi Tech Radar.

Gospodarske posljedice

DJI procjenjuje da njegov ekosustav podupire približno 107 milijardi eura gospodarske aktivnosti u SAD-u i 460.000 radnih mjesta, pri čemu dvije trećine pružatelja usluga s bespilotnim letjelicama navodi da bez DJI-jeve opreme ne bi mogli uopće poslovati.

Zabrana DJI-ja je posljedica regulatornog spora u Sjedinjenim Državama, oblikovanog geopolitičkim okolnostima, a ne o globalno povlačenje DJI-jevih proizvoda. Za sada DJI-jeva oprema ostaje upotrebljiva, podržana i zakonito u vlasništvu američkih korisnika.