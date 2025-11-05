Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) izglasala je proširenje svojih ovlasti za zabranu elektroničkih uređaja koji bi mogli predstavljati nacionalni sigurnosni rizik, izvijestio je portal The Verge. Ta izmjena omogućuje FCC-u da retroaktivno zabrani „radiofrekvencijske uređaje“ koji su već prodani u SAD-u, dodajući ih na takozvanu „Pokrivenu listu" (engl. Covered List). Ako se neka tvrtka nađe na tom popisu, njezini i novi, i postojeći proizvodi mogli bi biti uklonjeni s tržišta.

Kineski proizvođač dronova DJI reagirao je na tu odluku FCC-a. DJI se ne nalazi na FCC-ovoj Pokrivenoj listi, stoga se ova promjena pravila trenutno ne odnosi na DJI. Međutim, prema Zakonu o nacionalnoj obrani za fiskalnu godinu 2025. (NDAA), američka agencija za nacionalnu sigurnost mora do 23. prosinca 2025. dovršiti procjenu rizika DJI-jevih dronova, rekao je za TechRadar Adam Welsh, direktor za globalnu politiku u DJI-ju.

Približava se ključan rok

Prema Welshu, ako se ta procjena ne dovrši do zadanog roka, DJI i još jedan kineski proizvođač dronova automatski bi bili dodani na FCC-ovu Pokrivenu listu, bez ikakvih dokaza o nepravilnostima ili prava na žalbu.

DJI tvrdi da je spreman na službeni nadzor. DJI je više puta izrazio spremnost sudjelovati u transparentnoj, pravodobnoj i poštenoj reviziji kroz službene kanale, rekao je Welsh.

Prošlo je više od deset mjeseci, a još nema znakova da je postupak započeo. Kako se rok približava, pozivamo američku vladu da započne propisani postupak ili odobri produljenje kako bi se osigurao pravedan, na dokazima utemeljen proces koji štiti američka radna mjesta, sigurnost i inovacije, dodao je DJI-jev direktor za globalnu politiku.

Što bi zabrana značila za korisnike?

Ažurirano pravilo FCC-a zatvara i dosadašnje "rupe", koje su omogućavale zabranjenim proizvođačima prodaju preinačenih ili preimenovanih uređaja putem partnera. Ograničenja se sada protežu i na "modularne odašiljače" ugrađene u druge proizvode.

Iako će već kupljeni dronovi ostati u upotrebi, američki korisnici DJI-jevih uređaja mogli bi se suočiti s poteškoćama u nadogradnjama softvera, povezivanju ili nabavi rezervnih dijelova ako se mjere zabrane prošire.

Američka vlada ima puno pravo ojačati mjere nacionalne sigurnosti, ali to mora ići ruku pod ruku s pravilnim postupkom, pravednošću i transparentnošću, smatra na kraju Welsh.