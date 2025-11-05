Kratka interna bilješka mogla bi promijeniti dosadašnji model posade novog američkog radarski nevidljivog bombardera B-21 Raider, predlažući sastav od jednog pilota i jednog časnika za oružne sustave, umjesto uobičajenog sustava s dva pilota.

Časopis Aviation Week objavio je bilješku umirovljenog američkog generala Thomasa Bussiera, bivšeg zapovjednika Zapovjedništva za globalne udare Američkog ratnog zrakoplovstva (AFGSC), u kojoj se predlaže ta promjena.

Potpuno oslobađanje potencijala Raidera zahtijeva složenu kombinaciju vještina: letenja, upravljanja oružjem, operacija u elektromagnetskom spektru, upravljanja senzorima, vođenja borbe u stvarnom vremenu i agilnog planiranja tijekom borbenih djelovanja. Iz tog razloga, B-21 će imati jednog pilota i jednog časnika za oružne sustave, navodi se u Bussierovoj bilješci. Ta preporuka predstavlja odmak od ranijih planova o dvočlanoj pilotskoj posadi.

Još 2020. godine američko ratno zrakoplovstvo predložile su prekvalifikaciju časnika za oružne sustave s bombardera B-52 i B-1B u pilote, kako bi bili spremni za dolazak B-21, no nije poznato je li taj program zaživio, piše portal The Aviationist. Bombarderi B-52 i B-1 obično lete s dvojicom pilota i dvojicom časnika za oružne sustave, dok B-52 ima i časnika za elektroničko ratovanje.

B-2, primjerice, omogućuje upravljanje samo s jednim pilotom, što dvočlanoj posadi daje mogućnost izmjene i korištenja male prostorije za odmor. Neki letovi trajali su dulje od 44 sata bez prekida, a tijekom operacije Midnight Hammer u 2025. godini, misija je trajala oko 37 sati, a to je praksa koju američko ratno zrakoplovstvo želi zadržati i kod B-21.

B-21 provodi redovite testne letove već gotovo dvije godine. Probni zrakoplov T-2 poletio je prvi put u rujnu 2025. godine, a još su dvije letjelice namijenjene zemaljskim testiranjima. Očekuje se da će zračna baza Ellsworth u Južnoj Dakoti prva primiti B-21 sredinom ovog desetljeća, dok su američke zračne baze Whiteman i Dyess također određene za nove bombardere. AMeričke zračne baze Minot i Barksdale će vjerojatno nastaviti s uporabom velikih B-52 bombardera.

Obzirom da je manji od B-2, B-21 će moći nositi samo jednu bombu GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, dok B-2 može nositi dvije. Njegova zamjena, Next Generation Penetrator, bit će lakša i mogla bi omogućiti da B-21 bombarderi nose više njih.

Planirana proizvodnja predviđa više od 100 B-21 bombardera, uz potporu bespilotnih borbenih letjelica. Program napreduje prema planu i unutar proračuna, a američko ratno zrakoplovstvo razmatra i razvoj novih varijanti te kombinirane misije s posadnim i besposadnim zrakoplovima.