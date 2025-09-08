Rimac Technology predstavio je na sajmu mobilnosti IAA Mobility 2025 u Münchenu svoj najnoviji portfelj naprednih baterijskih i pogonskih sustava, uključujući baterijska rješenja s čvrstim elektrolitom (solid-state), kao i evoluciju postojećih baterija i e-osovina.

U suradnji s tvrtkama ProLogium i Mitsubishi, Rimac Technology razvio je naprednu baterijsku tehnologiju nove generacije koja se sastoji od tehnologije ćelija u čvrstom stanju (solid-state) i inovativnog kućišta, što je čini lakšom, sigurnijom i energetski gušćom. Evo tehnologija, razvijena u suradnji s Kautexom, još je jedan primjer visokoučinkovitih baterijskih sustava budućnosti koji kombinira provjerenu kemiju ćelija s inovativnim pakiranjem i rješenjima za upravljanje toplinom. Značajna je i hibridna tehnologija koja uspješno zadovoljava ključne tržišne zahtjeve i nudi napredne značajke sigurnosti i upravljanja toplinom.



Predstavljene su i ultra-kompaktne, potpuno integrirane e-osovine SINTEG 300 i 550 koje postižu nove razine performansi, istovremeno postavljajući nove industrijske standarde za serijsku proizvodnju. Zbog svojih konfiguracija, idealne su za vozila kao što su sportski kompaktni automobili, kupei, limuzine i SUV-ovi. Predstavljen je i High Torque XXL, proizvodna verzija e-osovine Dual EM EDU, koja će 2026. u jednom od pogona Rimac Technologyja ući u proizvodnju za globalnog proizvođača automobila.

Rimac je predstavio i svoj portfelj elektroničkih upravljačkih jedinica, a posebno se ističu jedinstveni visokoučinkoviti kontroleri domena koji omogućuju centraliziranu arhitekturu što proizvođačima vozila značajno pojednostavljuje složenost, smanjuje troškove i masu.

Ono što predstavljamo na IAA-u predstavlja spoj inovacije i spremnosti za proizvodnju. Ovo nisu samo konceptualne tehnologije, već su razvijene kao rješenja spremna za proizvodnju koja će pokretati stotine tisuća vozila u nadolazećim godinama, izjavio je Nurdin Pitarević, operativni direktor tvrtke Rimac Technology.

Tehnologije predstavljene na sajmu IAA Mobility proizvodit će se u proizvodnim pogonima Rimac Grupe, koji se prostiru na više od 95.000 metara kvadratnih na dvije lokacije, među kojim je i sjedište kompanije Rimac Kampus, priopćili su iz Rimac Technology.