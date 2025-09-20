Signali upućeni svemirskim letjelicama mogli bi otkriti prisutnost čovječanstva obližnjim civilizacijama. Studija Sveučilišta Pennsylvania State i NASA-inog Jet Propulsion Laboratoryja, objavljena u časopisu Astrophysical Journal Letters, pokazuje kako bi komunikacija u dubokom svemiru mogla biti preslušana širom svemira.

Naredbe Marsovskim roverima ili orbitera zahtijevaju snažne radio signale sa Zemlje. Iako letjelice primaju svoje upute sa Zemlje, ne hvataju sve signale poslane u njihovom smijeru. Velik dio signala nastavlja beskonačno putovati dublje u svemir, stvarajući trag kojeg se može otkriti.

Znanstvenici su analizirali dvadeset godina podataka NASA-inog Deep Space Networka (DSN), sustava koji podržava misije izvan Zemljine orbite. Zaključili su da bi vanzemaljci smješteni duž orbitalne ravnine našeg Sunčevog sustava, osobito unutar 23 svjetlosne godine, imali najbolju priliku presresti te prijenose.

Na temelju podataka iz posljednjih 20 godina, utvrdili smo da ako bi izvanzemaljska inteligencija bila na lokaciji s koje može promatrati poravnanje Zemlje i Marsa, postoji 77-postotna šansa da bi bila na putu jednog od naših prijenosa, odnosno višestruko vjerojatnije nego da se nalazi na nasumičnoj poziciji u nasumično vrijeme, kaže Pinchen Fan, astronom s američkog Sveučilišta Penn State.

Put prema otkrivanju 100.000 novih egzoplaneta

Isti princip može nam pomoći u vlastitoj potrazi za životom. Međutim, budući da smo tek počeli otkrivati puno egzoplaneta u posljednjem desetljeću ili dva, ne znamo puno sustava s dva ili više tranzitirajućih egzoplaneta, ističe Fan.

S nadolazećim lansiranjem NASA-inog teleskopa Nancy Grace Roman, očekujemo otkriti 100.000 prethodno neotkrivenih egzoplaneta, pa bi naše potencijalno područje pretrage trebalo znatno rasti, kaže na kraju.

Izvor: Science Alert