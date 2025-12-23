Ruski borbeni zrakoplov 5. generacije Su-57 (NATO oznaka Felon) poletio je s potpuno novim motorom Izdelije (Proizvod) 177, otvarajući novu eru za ruske borbene zrakoplove i signalizirajući moguću rusku ekspanziju na svjetska tržišta.

Ruska korporacija United Aircraft Corporation (UAC) potvrdila je 22. prosinca probni let Su-57 Felon opremljenog s najnovijim mlaznim motorom Proizvod 177 na lijevoj strani zrakoplova. Na svom Telegram kanalu UAC je objavio slike na kojima je vidljiv nazubljeni ispuh koji razlikuje novi motor zrakoplova od prethodnog. Desna strana i dalje ima stariji motor Proizvod 117, koji je izveden iz mlaznog motora AL-41F-1S s borbenog zrakoplova Su-35.

Zrakoplovom je letio testni pilot UAC-a, Roman Kondratijev, a UAC je priopćio da je test prošao normalno i u skladu s planom leta, prenosi portal The Aviationist.

Prema ruskim izvješćima, UAC-ovim izjavama i katalogu Proizvoda 177, razvoj tog motora ima dva cilja - nadogradnju ranih serijskih Su-57 i ponuditi opciju pogonske jedinice za strane korisnike Suhoijevih zrakoplova obitelji Su-30, koji koriste motore AL-31F ili AL-31FP.

Iz izvješća još iz 2023. godine, proizlazi da je deset Su-57 isporučenih do kraja te godine Ruskim zračnim snagama iz tvornice u Komsomolsku, kao i sve kasnije serije, letjelo s motorom AL-51F-1 koji razvija NPO Saturn, ruska tvrtka za razvoj i proizvodnju zrakoplovnih motora.

Prethodni zrakoplovi imali su motor AL-41F-1S s potiskom od 142 kN. Motor AL-51F-1 razvija 162 kN potiska, dok novi motor Proizvod 177 razvija 156 kN potiska, a njegova izvozna inačica 177S, 142 kN potiska.

Zrakoplovni motor Proizvod 177 vrhunski je razvoj United Engine Corporationa za operativno-taktičke zrakoplove. Prvi probni let označio je početak... letačkih ispitivanja Su-57 s najnovijim motorom. Novi se motor normalno ponašao i pokazao pouzdan rad kao dio zrakoplova Su-57, rekao je Jevgenij Marčukov, direktor Dizajnerskog biroa A. Lilka pri ruskoj korporaciji United Engine Corporation, a prenosi portal The Aviationist.

Izvještaj ruskog dnevnika Izvestija sa zračnog sajma u Dubaiju tvrdi da je Alžir naručio dva izvozna Su-57E te da planiraju povećati narudžbu na njih dvanaest. Isti list navodi da novi motor isporučuje 14,5 tona potiska, ima „tri puta“ dulji vijek trajanja od AL-41F1, omogućuje održavanje nadzvučne brzine bez naknadnog izgaranja i ne zahtijeva modifikacije zrakoplova. List dodaje da retroaktivna ugradnja na već dovršene Su-57 zrakoplove može biti dovršena brzo.

UAC-ovi promotivni transparenti opisuju motore 177 i 177S kao perspektivne mlazne motore za takozvanu "generaciju 4++" i „generaciju 5“ zrakoplova.