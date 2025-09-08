Velik broj ljudi diljem svijeta alergičan je na neke vrste hrane. Često su to alergije na orašaste plodove, morske plodove, ali i stvari koje drugi smatraju uobičajenima poput jaja ili jagoda.

Za neke su alergijske reakcije tek neugoda u ustima ili blagi osip, dok druge i mala konzumacija te vrste hrane može životno ugroziti.

Znanstvenici još uvijek ne razumiju u potpunosti zašto su kronična stanja kože, poput ekcema, povezana s alergijama na hranu. Naime, djeca koja imaju ekcem, u čak 30 posto slučajeva imaju i alergiju na neku vrstu hrane.

Odgovor na to ponudili su istraživači s Medicinskog fakulteta Yale u časopisu Science Immunology. Naime, otkrili su da oštećenje kože može izazvati alergiju na hranu.

Testirajući tu teoriju na miševima, znanstvenici su otkrili da unošeje novih proteina iz hrane u tijelo, u vrijeme oštećenja kože, izaziva pojavu novih alergija na hranu kod miševa. Ističu kako je hrana morala biti nova za životinje, a unošenje alergena moralo se dogoditi nekoliko sati od ozljede kože (npr. porezotine ili ogrebotine).

Daniel Waizman, doktor znanosti, bivši doktorand YSM-a i glavni autor studije, istaknuo je kako to ukazuje na povezanost imunološkog sustava s izazivanjem alergije.

Postojanje alergija na hranu svojevrsna je znanstvena zagonetka jer crijeva, imunološki gledano, imaju tendenciju biti tolerantna. Imunološko okruženje u našem probavnom traktu evoluiralo je do te mjere da možemo sigurno jesti širok izbor hrane i dopustiti stranim, ali korisnim bakterijama da se nasele u našim crijevima. Ako su alergije na hranu zapravo posljedica imunološke reakcije u sasvim drugom organu, poput kože, to bi djelomično moglo objasniti ovu zagonetku.

Tijekom testiranja znanstvenici su identificirali nekoliko citokina, molekula koje oslobađa aktivan imunološki sustav, a koje su bile ključne za razvoj alergije na određenu hranu koju se testiraju. Iako još uvijek nije u potpunosti jasno kakva je njihova uloga, pretpostavljaju da je neki oblik imunoloških stanica odgovoran za koordinaciju signala između kože i crijeva i dovodi do razvoja alergije.

Znanstvenici ističu kako alergije na hranu nisu jedina bolest povezana s ozljedom kože. Upalna bolest crijeva i reumatoidni artritis također su povezani s ekcemom, a psorijaza povećava rizik od srčanih bolesti .

Ova otkrića o povezanosti oštećenja kože, imunološkog odgovora i razvoja alergije na hranu mogla bi pomoći znanstvenicima da bolje razumiju razvoj pojedinih bolesti i lijekove za njih.