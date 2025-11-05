Hrvatska gorsk služba spašavanja u svom se radu često susreće s najnaobičnijim situacijama i mora koristiti cijeli niz različitih tehnoloških, ali i inventivnih rješenja, ne bi li spasili ljude koji su se našli u nevolji.

No, objava koju su podijelili na svom Facebooku pouka je svima koji misle da ih umjetna inteligencija ili tehnologija mogu "spasiti".

Kako navode, osoba koja se izgubila na Sljemenu, nije odmah kontaktirala broj 112, već je pomoć potražila putem umjetne inteligencije.

Chatbot joj je, savjetovao da krene niz potok, što ju je dovelo u još teži teren i u veće probleme. Zabrinjavajuće je to što joj chatbot niti u jednom trenutku nije savjetovao da nazove broj 112.

Srećom, osoba je pronađena ubrzo živa i neozlijeđena, ističu iz HGSS-a.

U ovom slučaju sve je završilo dobro, ali moglo je biti i drugačije i dovesti osobu u još opasniju i pogibeljnu situaciju. Stoga iz HGSS-a imaju poruku za sve koji misle da im AI može pomoći i u takvim situacijama.

U trenucima panike ljudi često pokušavaju pronaći najbrže rješenje ono koje im se čini logičnim i dostupnim. Tehnologija nam svakodnevno nudi privid sigurnosti, ali u prirodi vrijede drukčija pravila: baterija se prazni, signal nestaje, a pogrešna odluka može značiti ozbiljan problem.

U akcijama spašavanja presudni su iskustvo, procjena i ono što nijedan algoritam ne može izračunati ljudska odluka.

Na kraju, poruka ostaje ista kao i prije:

📞 Kad se izgubiš zovi 112.

🧭 Ostani na mjestu, slijedi upute spašavatelja i čuvaj bateriju mobitela.

Umjetna inteligencija će mijenjati svijet, ali dok god u jednadžbi spašavanja postoji čovjek u nevolji u formuli mora ostati i čovjek koji ide po njega, ponavljaju iz HGSS-a.

A mi možemo samo dodati - umjetna inteligencija je (u nekim aspektima) pametna, ali nije svemoguća.