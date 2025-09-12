Učitelji ujutro skupljaju mobitele učenika i zaključavaju ih do kraja školskog dana, barem u srednjoj školi Kungsvagens u Sipoou sjeveroistočno od Helsinkija.

Ravnateljica Maria Tallberg rekla je da je prelazak na školu bez telefona "premašio očekivanja".

Naravno, učenici su se na početku malo bunili, pogotovo jer ih ne mogu koristiti tijekom odmora, ali duboko u sebi razumiju zašto je tako, rekla je Tallberg za AFP tijekom nedavnog posjeta.

Mnogi su također rekli da nisu bili svjesni koliko su ovisni o mobitelu, kaže.

Novi zakon o zabrani mobitela tijekom sata stupio je na snagu 1. kolovoza diljem Finske, zemlje nadaleko poznate po visokokvalitetnom obrazovanju.

Nekoliko općina i pojedinačnih škola sada je odlučilo proširiti zabranu na cjelokupni boravak u školi, uključujući odmore.

Prije zakona na snazi je već bila preporuka školama da ograniče korištenje mobitela u učionicama, koju je izdala finska nacionalna agencija za obrazovanje.

I diljem svijeta raspravlja se o tome kako korištenje pametnih telefona utječe na mentalno pa i cjelokupno zdravlje, ali i na učenje i obrazovanje.

Mnoga izvješća, uključujući i UNESCO-ovo iz 2023., upozoravaju da mobiteli u učionici ometaju nastavu jer dekoncentriraju učenike.

Nekoliko drugih zemalja usvojilo je slična ograničenja, uključujući Južnu Koreju, Italiju, Nizozemsku i Francusku.

'Vrlo drugačije' ozračje

Annika Railila, učiteljica kemije u školi Kungsvagens, rekla je da su učionice sada mirnije, a učenici manje dekoncentrirani.

Prije smo ih gotovo na svakom satu morali podsjećati da telefon ostaje u torbi i da ga ne koriste tijekom nastave.

Učenici se sada više druže tijekom odmora, kaže.

Sada konačno vidite njihove oči i lica, što je puno ljepše nego pozdraviti nekoga tko gleda u ekran, dodala je.

Petnaestogodišji Kie Lindfors opisao je školsko okruženje kao "vrlo drugačije".

Više razgovaram s ljudima, a u školi postoji prostorija u kojoj se nalaze društvene igre i slično, tako da mi je sad jako zabavno ići tamo igrati se za vrijeme odmora, rekao je.

Njegova kolegica iz razreda Lotta Knapas smatra da je sad škola postala „puno bučnija“.

Razumijem da ih ne možemo koristiti na nastavi, ali mislim da je pomalo glupo što nam ih oduzimaju na cijeli dan, rekla je.

Oscar Ingman, 14-godišnjak, boji se da bi se neki učenici zbog ove odluke mogli osjećati usamljenije.

Vidim da je više učenika društvenije, više ih razgovara i slično. Ali povremeno vidim i neke učenike kako samo sjede sami u hodniku, rekao je.

Školi je misija organizirati aktivnosti tako da djeca uvijek mogu nešto raditi, rekla je ravnateljica, napominjući da se internetsko nasilje u školi već smanjilo.

Učenici su prije fotografirali i snimali sadržaje tijekom nastave ili još više na odmorima, a često smo morali provoditi istrage u slučajevima kad su se videoisječci dijelili okolo, rekla je Tallberg.

Nove tendencije

Novi finski zakon usvojen je nakon što su se rezultati obrazovanja naglo pogoršali, rekao je za AFP finski ministar obrazovanja Anders Adlercreutz.

Primijetili smo u našoj zemlji, a i mnoge su druge zemlje to primijetile, da su se vještine čitanja i matematike pogoršale, a 'finski pristup' znači biti proaktivan oko stvaranja više prostora za učenje i poučavanje, rekao je Adlercreutz.

Uklanjanje elemenata koji ometaju iz učionice pomaže.

Najnoviji rezultati OECD-ova Programa za međunarodnu procjenu učenika (PISA) iz 2022. pokazali su da su vještine finskih 15-godišnjaka u matematici, čitanju s razumijevanjem i prirodoslovnoj pismenosti oslabjele.

Finska je ipak i dalje iznad prosjeka OECD-a za sve predmete među 38 zemalja članica.

Zabrana telefona ne znači da škole izlaze iz digitalnog svijeta, tvrdi ministar Adlercreutz.

Važno je da djeca imaju fizičke knjige, ali također moraju biti digitalno pismena, rekao je.

No u svijetu koji se tako brzo kreće, možda je uloga škola također poučavanje sporosti, da budu mjesto gdje se morate prisiliti čitati duže tekstove, usredotočiti se na jednu stvar i svrhovito raditi na dugoročnom cilju.