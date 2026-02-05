Italija je spriječila niz ruskih kibernetičkih napada usmjerenih na objekte talijanskog ministarstva vanjskih poslova, među kojima je i veleposlanstvo u Washingtonu, kao i internetske stranice povezane sa Zimskim olimpijskim igrama i hotelima u Cortini d'Ampezzo, rekao je u utorak ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.tri vijesti o kojima se priča Stiže Meteor Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti Nova vrsta obrane VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Ovo su akcije iz Rusije, rekao je Tajani u izjavi koju je potvrdio glasnogovornik.
Spriječili smo niz kibernetičkih napada na lokacije ministarstva vanjskih poslova, počevši s Washingtonom, a uključivali su i neke lokacije Zimskih olimpijskih igara, uključujući i hotele u Cortini, rekao je Tajani.
