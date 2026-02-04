Kina će zbog sigurnosti od sljedeće godine zabraniti skrivene ručke na vratima automobila, udaljavajući se od minimalističkog dizajna koji je popularizirala Tesla.tri vijesti o kojima se priča Nova vrsta obrane VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Podizanje proizvodnje resursa Revolucionarna nova tehnologija pretvara tone ugljenog otpada u tražene elemente za moderne uređaje
To bi i druge proizvođače moglo navesti da razmisle o novom dizajnu vrata, budući da je Kina sve više predvodnik na rastućem međunarodnom tržištu električnih automobila.
Pravila, koje je u ponedjeljak objavilo ministarstvo industrije i informacijske tehnologije, stupaju na snagu 1. siječnja 2027. i zahtjevaju da se vrata i izvana i iznutra mogu mehanički otvoriti.
Automobilski modeli koji su već u proizvodnji imaju dvije godine za prilagodbu, reklo je ministarstvo.
U Kini su sve zabrinutiji zbog glatkih, aerodinamičnih vrata koja smanjuju otpor ali mogu se zaglaviti u slučaju sudara.
Jedan poznati slučaj dogodio se u listopadu u južnom gradu Chengdu kada spasioci nisu mogli otvoriti vrata električnog automobila Xiaomi koji se zapalio.
Vozač, koji je bio pod utjecajem alkohola, poginuo je.