Kina će zbog sigurnosti od sljedeće godine zabraniti skrivene ručke na vratima automobila, udaljavajući se od minimalističkog dizajna koji je popularizirala Tesla.

To bi i druge proizvođače moglo navesti da razmisle o novom dizajnu vrata, budući da je Kina sve više predvodnik na rastućem međunarodnom tržištu električnih automobila.

Pravila, koje je u ponedjeljak objavilo ministarstvo industrije i informacijske tehnologije, stupaju na snagu 1. siječnja 2027. i zahtjevaju da se vrata i izvana i iznutra mogu mehanički otvoriti.

Automobilski modeli koji su već u proizvodnji imaju dvije godine za prilagodbu, reklo je ministarstvo.

U Kini su sve zabrinutiji zbog glatkih, aerodinamičnih vrata koja smanjuju otpor ali mogu se zaglaviti u slučaju sudara.

Jedan poznati slučaj dogodio se u listopadu u južnom gradu Chengdu kada spasioci nisu mogli otvoriti vrata električnog automobila Xiaomi koji se zapalio.

Vozač, koji je bio pod utjecajem alkohola, poginuo je.