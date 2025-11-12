Ljudima je postalo gotovo nemoguće razlikovati glazbu koju je stvorila umjetna inteligencija od one koju su kreirali ljudi, pokazali su rezultati istraživanja objavljeni u srijedu.

Anketna tvrtka Ipsos zamolila je 9000 ljudi da poslušaju dva isječka glazbe koju je stvorila umjetna inteligencija i jedan isječak glazbe koju su kreirali ljudi u sklopu istraživanja provedenog za francusku streaming platformu Deezer.

Devedeset sedam posto nije ih uspjelo razlikovati glazbu koju je u potpunosti stvorila umjetna inteligencija od glazbe koju su kreirali ljudi, stoji u objavi Deezera.

Anketa je provedena između 6. i 10. listopada u osam zemalja: Brazilu, Velikoj Britaniji, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Japanu, Nizozemskoj i Sjedinjenim Državama.

Iz Deezera su rekli kako se više od polovine ispitanika osjećalo nelagodno jer nisu uspjeli prepoznati razliku.

Gotovo polovica ispitanika vjeruje da im umjetna inteligencija može pomoći u otkrivanju novih pjesama, ali su pesimističniji u pogledu posljedica glazbe generirane umjetnom inteligencijom.

Anketari su postavljali i šira pitanja o utjecaju umjetne inteligencije, pri čemu je 51 posto ispitanika reklo da će tehnologija rezultirati širenjem veće količine glazbe niže kvalitete na streaming platformama, a gotovo dvije trećine (64 posto) vjeruje ih da će prouzročiti gubitak kreativnosti u glazbenoj produkciji.

Rezultati ankete jasno pokazuju da je ljudima stalo do glazbe i da žele znati slušaju li pjesme koje je stvorila umjetna inteligencija ili ih je kreirao čovjek, rekao je izvršni direktor Deezera Alexis Lanternier.

Iz Deezera kažu da ne samo da je zamijećen porast sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom koji se prenosi na njihovu platformu, nego i da pronalazi slušatelje.

U siječnju je svaka deseta pjesma koje su se svakodnevno 'streamale' bila u potpunosti generirana umjetnom inteligencijom. Deset mjeseci kasnije taj je postotak porastao i radilo se o svakoj trećoj pjesmi ili gotovo 40.000 dnevno.

Osamdeset posto ispitanika izrazilo je želju za tim da glazba generirana umjetnom inteligencijom bude jasno označena za slušatelje.

Deezer je jedina velika platforma za streaming glazbe koja sustavno označava sadržaj generiran umjetnom inteligencijom za svoje korisnike.

Problem je dobio na važnosti u lipnju kad je bend pod nazivom The Velvet Sundown iznenada postao viralan na Spotifyju i tek sljedeći mjesec se potvrdilo da se zapravo radi o sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom. Najpopularnija pjesma AI grupe streamana je više od tri milijuna puta.

Stoga je Spotify, i sam više puta optuživan za nedostatak transparentnosti u pogledu umjetne inteligencije, u rujnu najavio više mjera kako bi bi potaknuo umjetnike i izdavače da budu transparentniji te da bi se otkrila upotreba umjetne inteligencije u glazbenoj produkciji.