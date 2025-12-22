Njemačka planira zakon koji bi internetskim kompanijama naložio pohranjivanje IP adresa korisnika najmanje tri mjeseca, što bi olakšalo istragu u slučaju počinjenja kaznenih djela poput raspačavanja dječje pornografije, priopćeno je u ponedjeljak.

Kad je u pitanju dječja pornografija, prijevare ili širenje mržnje na internetu počinitelji su do sada prečesto izbjegli kazneni progon. To sada želimo promijeniti, rekla je savezna ministrica pravosuđa Stefanie Hubig.

Nacrt zakona koji se danas predstavlja u Berlinu, telekomunikacijskim kompanijama nalaže pohranjivanje IP adrese korisnika tri mjeseca nakon korištenja interneta.

Dugotrajnija pohrana podataka korisnika interneta bi mogla pridonijeti češćem rasvjetljavanju kaznenih djela na internetu.

Do sada je progon često morao biti obustavljen zbog toga jer kompanije nisu pohranjivale podatke poput IP adrese preko kojih se može identificirati korisnik interneta.

Produljenje roka pohrane IP adresa je samo jedna od mjera koje bi trebale pridonijeti povećanju sigurnosti na internetu a koje je koalicijskim ugovorom predvidjela vlada demokršćana i socijaldemokrata. Zakonski paket još mora odobriti Bundestag.

Parlamentarna stranka Zeleni, koja je i do sada bila najveći protivnik pohrane podataka, najavila je da će glasati protiv novog zakona.

Unija CDU/CSU i SPD očito planiraju masovno nadgledanje interneta bez povoda i bez početne sumnje, rekao je glasnogovornik stranke Zeleni za pravna pitanja Helge Limburg.

On je ukazao na to da su i do sada sve pokušaje zakonske regulacije praćenja podataka građana bez početne sumnje spriječile više sudske instance poput njemačkog Ustavnog suda ili Suda Europske unije.