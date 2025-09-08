Tim studenata Sveučilišta u Zagrebu u finalu Svjetskog studentskog ICPC natjecanja, najprestižnijeg natjecanja studenata u programiranju, ostvario je povijesni uspjeh osvojivši titulu europskog prvaka, srebrnu medalju i 7. mjesto u ukupnom poretku.tri vijesti o kojima se priča Kako, kad i gdje promatrati Večeras ćemo moći uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca: Evo sve što trebate znati o tom događaju Mogu li te promjene nestati? Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi Nova prijevara HZZO upozorio: Dobijete li ovakvu SMS poruku, odmah ju obrišite!
Natjecanje se održalo od 31. kolovoza do 5. rujna u Bakuu u Azerbajdžanu, a u konkurenciji je sudjelovalo 140 najjačih sveučilišnih timova iz cijelog svijeta, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski savez informatičara.
U timu su nastupili Toni Brajko s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Dorijan Lendvaj i Patrick Pavić s Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a s njima je bio i njihov voditelj i organizator Krešimir Malnar, koji je sudjelovao i na Regional Contest Directors simpoziju.
ICPC (International Collegiate Programming Contest) najstarije je i najprestižnije natjecanje u algoritamskom programiranju koje se u tom obliku održava od 1977. godine.
Koliko je teško bilo plasirati se među timove koji su nastupili u finalu, ističu iz Hrvatskog saveza informatičara, govori i podatak da je na regionalnim natjecanjima nastupilo više od 73 tisuće studenata s 3424 sveučilišta iz 103 država svijeta.
Hrvatski savez informatičara sa studentima informatičarima radi od 1996. godine i ovo je deveti put da je tim iz Hrvatske izborio plasman na finale Svjetskog studentskog ICPC natjecanja.
Nastup na natjecanju i stručne pripreme organizirao je Hrvatski savez informatičara, a program se financira iz javnih potreba za tehničku kulturu, dok pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
Također, ovog nastupa ne bi bilo bez financijske potpore Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.