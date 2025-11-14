U Zagrebu je 11. i 12. studenoga održan treći Dan Hrvatskog centra kompetencija za HPC koji je okupio nacionalne i europske stručnjake iz područja računarstva visokih performansi. Događaj, u organizaciji Sveučilišnog računskog centra (Srce), imao je za cilj promovirati primjenu HPC-a u znanosti, industriji i javnom sektoru te istaknuti važnost nacionalne digitalne infrastrukture.

Prvi dan manifestacije bio je posvećen poduzetnicima, kroz radionicu „HPC za poduzetnike“. Polaznici su imali priliku naučiti osnove HPC arhitekture i tehnologije, upoznati se s dostupnim nacionalnim i međunarodnim resursima te praktično isprobati napredne računalne sustave Srca. Radionica je obuhvatila pripremu podataka, odabir programskog okruženja, izvršavanje aplikacija i praćenje rada računalnih čvorova, čime su sudionici stekli iskustvo u stvarnom radu s HPC sustavima.

Drugi dan započeo je pregledom HPC krajolika u Hrvatskoj i Europi. Emir Imamagić, predstojnik sektora za napredno računanje Srca, predstavio je rezultate rada Hrvatskog centra kompetencija za HPC, dok je Mladen Skelin iz EuroHPC JU-a govorio o inicijativama na razini Europe i uključivanju Hrvatske u europske projekte. Dr. sc. Panče Panov iz Slovenije podijelio je iskustva u uspostavi slovenske AI tvornice, naglašavajući izazove i lekcije koje se mogu primijeniti i u Hrvatskoj.

HPC i razvoj inovacija u zdravstvu

Uslijedile su prezentacije primjera primjene HPC-a u praksi. Dr. sc. Anja Barešić predstavila je AI4Health.Cro izazov, pokazujući kako HPC doprinosi razvoju inovacija u zdravstvu. Prof. dr. sc. Toni Perković ukazao je na značaj HPC-a u istraživanju sigurnosti lozinki, dok je dr. sc. Inno Gatin predstavio primjenu superračunala Bura i Vega u računalnoj dinamici fluida i hidrodinamici brodova. Stanko Cerin iz Ostendo Consultinga prezentirao je projekt AI modela za procjenu usklađenosti i rizika u kibernetičkoj sigurnosti, istaknuvši važnost EuroHPC resursa za ovakve projekte.

Središnji dio događanja bio je panel „HPC za snažniji digitalni i AI suverenitet“. Panelisti Nikola Modrušan (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije), Ivan Marić (Srce), Damir Medved (EDIH Adria) i prof. dr. sc. Zdenko Tonković (FSB) složili su se da je razvoj i redovita nadogradnja nacionalne HPC infrastrukture ključna za digitalnu i AI suverenost Hrvatske.

Ivan Marić komentirao je kako su, uz tehnologiju, edukacija i podrška ključni za uspješnu primjenu HPC-a u istraživanju i industriji. Damir Medved istaknuo je važnost vlastite infrastrukture i jezičnog korpusa za SME-jeve, dok je prof. Tonković naglasio ulogu akademske zajednice u transferu znanja prema industriji.

Panelisti su upozorili na prepreke u širenju HPC-a i AI-a, uključujući nedostatak znanja, spor transfer tehnologije iz akademije u gospodarstvo i percepciju složenosti. Naglasili su da su ljudski kapaciteti, obrazovanje i kibernetička sigurnost ključni za dugoročnu konkurentnost Hrvatske. Srce, sa svojom e-infrastrukturom i iskustvom, prepoznato je kao ključni partner u razvoju nacionalnog HPC ekosustava, koji će omogućiti učinkovitu integraciju infrastrukture, podataka, znanja i industrijskih partnera.