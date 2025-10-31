Minutama prije sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u južnokorejskom gradu Busanu, američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da je naredio Ministarstvu rata da počne testirati američko nuklearno oružje na jednakoj razini. Taj proces će započeti odmah. Dodao je da je to reakcija na testne programe drugih zemalja.

Imamo više nuklearnog oružja nego itko. Mi ne radimo testiranja. Vidim da oni testiraju i kažem, pa, ako će oni testirati, pretpostavljam da i mi moramo testirati, rekao je Trump u svojem prepoznatljivom stilu. Kada su ga pitali gdje će se testiranja odvijati, odgovorio je da će to biti objavljeno. Imamo testne lokacije, uvjerava on.

Zbrka umjesto jasnoće

Portal The War Zone piše da nije jasno je li Trump mislio na testiranje sustava isporuke (projektila), što se rutinski provodi, ili stvarne nuklearne detonacije. Prema podacima Arms Control Associationa (ACA), Sjedinjene Države nisu provele kritičnu nuklearnu eksploziju od 23. rujna 1992. godine. Usporedbe radi, posljednji takav test Rusije bio je 1990., Kine 1996., a Sjeverne Koreje 2017. godine. Subkritična testiranja se nastavljaju, ali takva testiranja ne izazivaju lančanu nuklearnu eksploziju, odnosno ne dovode do stvarnog oslobađanja nuklearne energije.

Sve, samo ne jednostavna provedba

Provođenje nuklearnog testa u SAD-u zahtijevalo bi složenu zapovjednu strukturu i opsežnu pripremu, uključujući Bijelu kuću i Kongres. Za to bi Bijela kuća morala uputiti Ministarstvo energetike (DOE) da naredi nuklearnim laboratorijima da počnu pripremati nuklearni test. I budući da Sjedinjene Države trenutno nemaju program eksplozivnog testiranja nuklearnog oružja, Kongres bi prvo morao osigurati sredstva, pojasnio je za The War Zone Hans Kristensen, direktor Projekta nuklearnih informacija pri Federaciji američkih znanstvenika.

Jon B. Wolfsthal, direktor za globalni rizik u Američkoj federaciji znanstvenika, naglasio je za The War Zone da, iako se operativna testiranja projektila nastavljaju, stvarne nuklearne detonacije zahtijevaju financiranje i nadzor od strane američke Nacionalne uprave za sigurnost nuklearnog oružja Ministarstva energetike, dok je direktor spomente ACA-e, Daryl G. Kimball, istaknuo za isti portal da, iako američki predsjednik ima zakonska ovlaštenja, odobrenje Kongresa je presudno i može nametnuti uvjete.

Procjene sva tri spomenuta stručnjaka pokazuju da bi bilo kakav pokušaj ponovnog pokretanja nuklearnog testiranja bio proceduralno zahtjevan, skup i pravno ograničen proces.

Što bi se testiralo?

Na pitanje što bi se konkretno testiralo, Kristensen je da je teško razumjeti na što Trump misli.

Možda su to potaknuli dva nova ruska testiranja projektila prošlog tjedna. Ali Sjedinjene Države već testiraju svoje nuklearno oružje na sličan način provodeći testne lansiranja i laboratorijske eksperimente. Ako pod testiranjem misli nuklearno eksplozivno testiranje, to bi bilo nepromišljeno, vjerojatno nemoguće u roku od 18 mjeseci, koštalo bi novca koji Kongres mora odobriti i gotovo sigurno bi rezultiralo ruskim i kineskim, a vjerojatno i indijskim i pakistanskim nuklearnim testovima, dodao je Kristensen.

Wolfsthal se složio sa zaključkom o Trumpovoj namjeri, dok je Kimball napomenuo da je nuklearno testiranje povijesno služilo za provjeru dizajna bojnih glava te da danas nema tehničkog razloga da SAD ponovno provodi testove.

Zajedno, njihovi uvidi pokazuju da bi bilo kakvo testiranje nuklearnog oružja bilo politički motivirano, nepotrebno i potencijalno destabilizirajuće.

Vrlo bitno pitanje - kad će se to dogoditi?

Na pitanje koliko bi vremena moglo proći od Trumpove objave na društvenim mrežama do mogućeg testiranja, Kristensen je naglasio prvo financijsku komponentu. Bilo bi to skupo, jer je vremenski okvir za jednostavnu eksploziju šest do deset mjeseci, potpuno instrumentirani test 24 do 36 mjeseci, a test za razvoj nove nuklearne bojeve glave oko 60 mjeseci, pojasnio je.

Wolfsthal je dodao da bi brzo testiranje nuklearne eksplozije moglo trajati nekoliko mjeseci, dok bi potpuno instrumentirani znanstveni test mogao zahtijevati do 18 mjeseci. Kimball istaknuo je pak istaknuo da bi podzemna nuklearna testiranja trajala puno mjeseci, oko 36, te je pojasnio razliku između jednostavnog demonstracijskog testa i testa za prikupljanje detaljnih podataka o učinkovitosti bojne glave.

Vjerojatna testna lokacija

U konačnici, na pitanje gdje bi se testovi mogli odvijati, svi su se stručnjaci složili da Nevada National Security Site ostaje jedina praktična i pravno pripremljena lokacija.

Bez pojašnjenja iz Bijele kuće, nameće se zaključak da Trumpova izjava predstavlja najozbiljniji izazov globalnoj zabrani nuklearnog testiranja u posljednjih nekoliko desetljeća.