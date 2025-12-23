Na predstavljanju u svom Klubu Mar-a-Lago, u Palm Beachu na Floridi, američki predsjednik Donald Trump otkrio je planove za par novih masivnih ratnih brodova i posve nove klase, nazvane “Trump”. Trump je te brodove nazvao “bojnim brodovima” opremljenim najsuvremenijom tehnologijom. Na konferenciji su bili prisutni i američki ministar obrane Pete Hegseth, tajnik američke ratne mornarice John Phelan i državni tajnik Marco Rubio, kako bi naglasili novi strateški smjer američke ratne mornarice.

Prvi brod nosit će ime USS Defiant, rekao je Phelan, a vizualni prikazi ratnog broda bili su izloženi na događaju. Duljine 268 metara i istisnine 35.000 tona, brod je projektiran za posadu od do 850 članova. Za usporedbu, razarač klase Arleigh Burke dugačak je 154 metra i ima istisninu od oko 10.000 tona, piše portal Business Insider.

Trump je povukao povijesnu paralelu s umirovljenim starim američkim bojnim brodovima. Nekad smo gradili Iowa, Missouri, Alabama. Ovi će biti sto puta moćniji i jači. Svaki od njih bit će najveći bojni brod izgrađen u povijesti naše zemlje, naglasio je Trump. Dodao je da brodovi predstavljaju povratak konceptu teških kapitalnih brodova s početka 20. stoljeća, koji su izgubili značaj s pojavom navođenih projektila i sve sposobnijih zrakoplova.

Ambiciozno naoružanje

Naoružanje navedenog broda vrlo je ambiciozno, a mnoga od tih oružja su još u razvoju. Planiran je 32-megavatni elektromagnetski top na pramcu, uz dva standardna topa kalibra 127 milimetara. Mornarica je najavila i lanser s 12 ćelija za hipersonične projektile, sposobne kretati se brzinom više nego pet puta većom od brzine zvuka i izbjegavati presretanje.

Drugo važno naoružanje je raketa SLCM-N, ili krstareća raketa s nuklearnim bojnim glavama lansirana s mora, što je program odobren od strane američkog Kongresa. Trump je priznao da je ta krstareća raketa trenutno još u razvoju, ali je naglasio da će te krstareće rakete biti uskoro uvedene, ali nije jasno naznačio vremenski okvir.

Brod će također biti opremljen laserskim sustavima. Američka ratna mornarica planira dva lasera snage 600 ili 300 kilovata za uništavanje zračnih ciljeva, uz četiri ODIN lasera niske snage za ometanje ciljnog sustava prijetnji iz zraka. Protuzračna obrana obuhvaća vertikalni lanser s 32 komore, dva sustava za borbu protiv dronova, četiri topa kalibra 30 mm i dva lansera za protuzračne projektilne sustave Rolling Airframe.

Trump je istaknuo kako se predviđa flota od 20 do 25 tih bojnih brodova. Rekao je da će gradnja početi odmah, pritom žaleći zbog zaostajanja SAD-a u brodogradnji u usporedbi s Kinom. Phelan je opisao brodove kao dopunu nosačima zrakoplova klase Ford i Nimitz.

Posebno je najavljena i gradnja nove fregate temeljene na brodu obalne straže klase Legend, koja će zamijeniti otkazanu fregatu klase Constellation, u sklopu šire inicijative “Zlatna flota” američke ratne mornarice.