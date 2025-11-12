Dvadesetogodišnji Filip Raponja, osnivač brenda Plan Bee, ove nedjelje u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska pokazat će kako su pčele, znatiželja i znanje oblikovali njegov život od rane mladosti. Iz malog mjesta u Istri, Filip će donijeti priču o predanosti prirodi, radu s pčelama i proizvodnji potpuno prirodnih proizvoda - meda, mednih mješavina i cvjetnog praha.

Govori se kako djeca ništa ne rade. Koliko sam puta čuo da je lijenost bolest naše generacije. Igramo igrice i visimo na mobitelima. Koliko sam puta tek čuo: 'Je li itko od vas ikad pročitao knjigu?' E pa ja jesam, onu o pčelama, reći će Filip, opisujući kako je još s 13 godina otkrio fascinaciju svijetom pčela.

Upravo tada, kako će se prisjetiti njegova majka Lorena Raponja, došao je kući s knjigom koja će mu promijeniti život.

Došao je doma s knjigom o pčelama i mi smo bili iznenađeni. Kao dijete koje nije voljelo knjige, u tu se knjigu baš udubio.

Uz djedovu pomoć, dobio je prvu košnicu.

Od starih postolja s imanja radili smo improvizirana postolja za košnice.

Pčele koje je tada preuzeo bile su bolesne, ali zahvaljujući trudu i znanju koje je stekao, uspješno ih je oporavio, a broj košnica tijekom godina se samo povećavao. Pčelarstvo je preraslo u posao, ali i način života.

U projektu „Startaj Hrvatska“ Filip predstavlja tri proizvoda: bagremov med, sušenu pelud te mednu mješavinu s limunom i đumbirom. Svi proizvodi su ručno rađeni i neprerađeni, kako bi se očuvala njihova nutritivna vrijednost.

Volim biti kraj pčela jer onda zaboravim na sve drugo, naglašava Filip, kojem pčele predstavljaju i mir i izazov. Njegova vizija nadilazi samu proizvodnju: Moj poziv je više od meda. Želim zaštititi prirodu i potaknuti ljude da razmišljaju o njoj.

Njegove proizvode možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama, a Filipovu priču ne propustite pogledati u novoj epizodi Startaj Hrvatska u nedjelju u 16 sati na Novoj TV.

Pratite novu sezonu emisije Startaj Hrvatska na Novoj TV, priče osam poduzetnika i predstavljanje njihovih proizvoda od kojih će jedan biti proglašen HIT proizvodom 2025. godine.