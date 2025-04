U Velikoj Britaniji odobren revolucionaran lijek protiv raka dojke: "Više ne gledam na sebe kao na osobu koja umire"

Velik pomak u liječenju raka dojke mogao bi ponuditi novu nadu tisućama žena koje žive s neizlječivim oblicima te bolesti. Nakon 20 godina istraživanja, Nacionalni institut za zdravlje i njegu Velike Britanije (NICE) odobrio je lijek capivasertib za korištenje unutar britanskog zdravstvenog sustava (NHS).

Kada se koristi uz hormonsku terapiju, capivasertib značajno produljuje vrijeme prije nego što rak napreduje. Udvostručuje koliko dugo hormonska terapija djeluje, dajući pacijentima dragocjeno dodatno vrijeme sa svojim obiteljima, rekao je profesor Nicholas Turner s Instituta za istraživanje raka u Londonu, koji je vodio raniju studiju objavljenu u časopisu The New England Journal of Medicine.

Capivasertib je oralni lijek protiv raka koji djeluje tako da blokira skupinu proteina zvanih AKT, koji su uključeni u rast i preživljavanje stanica. Ovi proteini često postaju preaktivni u određenim vrstama raka, uključujući mnoge slučajeve uznapredovalog raka dojke. Inhibirajući AKT, capivasertib pomaže usporiti ili zaustaviti rast stanica raka. Taj lijek ciljano djeluje na tumore s mutacijama gena PIK3CA, AKT1 ili PTEN, prisutnih u oko 50% pacijentica s uznapredovalim oblicima te bolesti.

Osobno svjedočanstvo pacijentice

Ellen Hughes iz Sjevernog Walesa uzima navedeni lijek od veljače putem privatne njege. Rak dojke dijagnosticiran joj je 2008. godine i do 2016. godine je i metastazirao, no ona sad vidi novu nadu za sebe. Više ne gledam na sebe kao na osobu koja umire... Gledam na sebe kao na uspješnu osobu, i da ću nastaviti napredovati koliko god budem mogla, rekla je Hughes za Sky News.

Pohvalila je blage nuspojave i sposobnost odgađanja kemoterapije tog lijeka. Ono što ljudi ne razumiju jest... da možemo učiniti puno u šest mjeseci, poručila je.

Uspjeh britanske znanosti

Profesor Turner pozvao je na širi genetski probir kako bi se identificirali oni koji bi mogli odmah imati koristi od capivasertiba. Potrebni su nam novi lijekovi koji će pomoći našim postojećim terapijama da dulje djeluju, rekao je, nazivajući taj lijek velikom pričom o uspjehu britanske znanosti.