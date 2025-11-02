U hrabrom i strogo tajnoj akciji sabotaže, ukrajinske snage uništile su jednu od novih ruskih balističkih raketa dugog dometa tipa Orešnik, unutar ruskog teritorija. Kijev je u petak otkrio tu operaciju, ali tek mjesecima nakon što se ona dogodila, prenosi Business Insider.

Misija se odvila tijekom noći 8. srpnja 2024. godine, na lansirnom mjestu Kapustin Jar u jugoistočnoj ruskoj regiji Astrahan. Detalji operacije su ostali tajni, sve dok ih ukrajinske snage sada nisu javno objavile.

Operacija je bila klasificirana i o njoj su znali samo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i nekoliko stranih šefova država u to vrijeme, rekao je na brifingu održanom u petak Vasil Malijuk, šef Službe sigurnosti Ukrajine (SBU).

Ukrajinska vojna obavještajna služba HUR priopćila je na Telegramu da je operaciju izvela zajedno sa SBU-om i Stranom obavještajnom službom SZRU.

Zelenski je istaknuo domet Oreshnika, navodeći da doseže 5500 kilometara sa zonom bez mogućnosti presretanja od 700-kilometara. Objasnio je da je unutar te zone vjerojatnost pogotka cilja najveća. HUR je dodao da Rusija planira rasporediti tu raketu i u Bjelorusiju.

Rusija je prvi put lansirala Orešnik protiv Ukrajine u studenom 2024. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je raketu kao onu s nenuklearnom hipersoničnom bojnom glavom i tvrdio da protiv nje nema efektivne obrane.

Administracija bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena označila je Orešnik kao eksperimentalnu raketu srednjeg dometa, temeljeći se na dizajnu RS-26 Rubež (NATO: SS-X-31), sposobnu nositi i nuklearne bojne glave.

Zelenski je rekao da Rusija može proizvesti do šest Oreshnik raketa godišnje, a Malijuk je naglasio da je tajna operacija uništila jednu od tri rakete. Kijev je dosad izveo više sličnih tajnih misija unutar Rusije, uključujući atentate i napade na ruske vojne objekte, popud napada na strateške bombardere.