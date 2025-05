Uvijek vas je intrigirao smiješak Mona Lise? Sada možete gledati kako oživljava pred vašim očima

Umjetnička djela najpoznatijih umjetnika poput Picassa ili Van Gogha već godinama oduševljavaju posjetitelje muzeja diljem svijeta. I dok se mnogi dive tehnikama koje su ovi slikari koristili, drugi u njihovim motivima pronalaze dublje značenje.

No, što kad bi te slike oživjele i prikazale širu scenu od one koju su slikari ovjekovječili na platnu?

Uz pomoć moderne tehnologije to je sad moguće. Već smo vidjeli mogućnost oživljavanja pojedinih fotografija ljudi, no Honor je sad otišao korak dalje. Pomoću umjetne inteligencije, njihova značajka "Image to Video" oživljava statične slike - u ovom slučaju, one koje je moguće pronaći u muzeju.

Pod inicijativom "Igraj se s umjetnošću", povezali su tradiciju i inovacije te omogućili korisnicima da dožive poznata umjetnička djela na malo drugačiji način.

Za "oživljavanje" Mona Lise, portreta Vincenta van Gogha i ostalih slika, koristi se Googleov Veo AI model, koji je nastao u suradnji s Honorom. Značajka „podržava video izlaz u MP4 formatu i pokretne fotografije u omjerima 16:9 i 9:16, oživljavajući slike u manje od minute. Koristi napredne algoritme za analizu kompozicije, boja i tekstura slike kako bi generirala video koji oživljava sliku, stvarajući dojam da se likovi kreću unutar kadra.

Animiranjem slika AI, kamera nove serije Honor 400 (koja će biti predstavljena za koji dan) poziva gledatelje da istraže složene detalje i emocionalnu dubinu svakog djela na način koji prije nije bio moguć.

Kako ističu iz Honora, inicijativa „Igraj se s umjetnošću“ ima za cilj inspirirati novu, mlađu generaciju ljubitelja umjetnosti da cijeni ljepotu i značaj remek-djela u potpuno novom svjetlu i potaknuti ih da istraže bogatu kulturnu muzejsku baštinu.