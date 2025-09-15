Poznavanje stranih jezika i dalje je jedna od vještina koja se cijeni u svijetu. No, s napretkom tehnologije, sve je lakše komunicirati s nekim na stranom jeziku.

Google Translate godinama omogućava korisnicima interneta i pametnih telefona, da u nekoliko klikova dobiju prijevod teksta s gotovo bilo kojeg jezika na svijetu na bilo koji drugi jezik. No, u govornom dijelu napredak je nešto sporiji.

Da, postoji cijeli niz alata, a s razvojem umjetne inteligencije to je postalo još dostupnije, koji mogu zabilježiti govor na stranom jeziku, analizirati ga i prevesti na jezik slušatelja. I čini se da je upravo to tehnologija koja će obilježiti budućnost.

Apple je prilikom predstavljanja svojih posljednjih pametnih slušalica AirPods Pro 3, predstavio mogućnost prevođenja u stvarnom vremenu. Iako je to značajka koja već postoji na pametnim telefonima, pokazuje kako bi upravo prevođenje u stvarnom vremenu moglo postati novo "bojno polje u tehnološkoj industriji".

Jer s razvojem umjetne inteligencije, nikad nije bilo lakše i brže prevesti što netko govori i odgovoriti mu na njegovom jeziku.

A u tome Apple nije sam.

Google je na svom Pixelu 10 već predstavio mogućnost prevođenja telefonskih poziva (Voice Translate), koja ne samo da prevodi riječi, već i čuva intonaciju govornika.

Meta je još ranije objavila da će njihove pametne Ray-Ban Meta naočale moći prevoditi razgovor uživo. Kako će to zaista funkcionirati, trebali bismo vidjeti kad 17. rujna na pozornicu izađe šef Mete Mark Zuckerberg i podijeli s javnosti Metinu viziju umjetne inteligencije i metaverzuma.

OpenAI je još u lipnju predstavio inteligentni način rada glasovnog asistenta ChatGPT koji ima ugrađeno prevođenje u stvarnom vremenu. Zanimljivo, iako je ChatGPT integriran s Appleovim Siri, nije dostupan u glasovnom načinu rada. Za taj dio ChatGPT je dogovorio suradnju na posebnom hardveru pod vodstvom bivšeg Appleovog dizajnera Jonyja Ivea.

Kraj za prevoditelje?

Ulazak velikih tehnoloških divova na područje prevođenja moglo bi problikovati cijelu industriju. Znači li to da ćemo u budućnosti ostati bez ljudskih prevoditelja?

Ne još. Naime, neki od proizvoda koje tehnološke tvrtke predstavljaju i prodaju, još uvijek nisu dostupni u cijelom svijetu, ali ni ne pokrivaju sve jezike. Appleova značajka prijevoda uživo, primjerice, dostupna je na samo pet jezika.

Svi oni koji koriste Google Translate mogu potvrditi da se posljednjih godina drastično poboljšao, ali da još uvijek nije baš najprecizniji kod stručnog prevođenja.

Tu je i pitanje sigurnosti i privatnosti. Jer ljudski prevoditelji koji prevode uživo na sastancima, često su obvezani različitim pravnim dokumentima da ono što čuju, ne smiju podijeliti ni sa kim izvan tog sastanka. Tehnološko rješenje ne daje takvu sigurnost. Jer uostalom, kad jednom učitate neki dokument ili audio snimku u alat za prevođenje, zapravo ne možete znati je li ga samo obradio stroj ili mu je mogao pristupiti i čovjek te je li negdje pohranjen za buduću upotrebu.

Osim toga, svaki će vam prevoditelj reći, da nije uvijek samo stvar u direktnom prevođenju s jednog jezika na drugi. Već i u prilagodbi prevedenog kako bi prijevod bio u duhu jezika na koji se prevodi.

Dok umjetna inteligencija ne "nauči" prepoznavati sve te nijanse, prevoditelji će i dalje biti nezamjenjivi.