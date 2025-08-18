VIDEO Na udaru i kućanski poslovi: Ovaj robot želi preuzeti i slaganje rublja

Američka tvrtka Figure nedavno je predstavila pokazni video svojeg AI humanoidnog robota Figure 02 kako sprema oprano rublje. Taj video jasno pokazuuje da smo još jedan korak bliže realizaciji sna o kućanskim robotima, koji će nas zamijeniti u svakodnevnim kućanskim poslovima.

U navedenom videu, pokazano je kako Figure 02 posprema 6 ručnika, s prosjekom slaganja svakog pojedinačnog ručnika od otprilike 22 sekunde. No, robot nije savršen, jer je primjerice uspio i promašiti uzeti jedan od ručnika u jednom od pokušaja te na kraju naglim potezom predavanja košare poremetiti poslagane ručnike.

No slaganje rublja nije jedini posao koji tvrtka Figure nastoji usaditi u svojeg robota, jer su nedavno predstavili i video kako njihov robot i stavlja rublje u perilicu.

Robot Figure 02 pokretan je Helix AI softverom, koji je razvila sama tvrtka, no to nije bilo tako i od početka, jer su u početku surađivali s OpenAI-jem, a njihovi roboti su koristili AI modele te tvrtke. Ipak, odustali su od te suradnje i razvili vlastiti AI.

Isto tako, tvrtka Figure nije jedina koja želi na navedeni način komercijalizirati svoje robote, jer i druge tvrtke koje se bave robotikom, poput primjerive tvrtke 1X, isto tako žele biti dio tog tržišta sa svojim robotom Neo, piše CNet.