Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila je kako započinje novo poglavlje digitalne transformacije hrvatskoga knjižničarstva. U sklopu projekta e-Sveučilišta: digitalna transformacija visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (NPOO), NSK je uvela najsuvremeniju digitalnu platformu knjižničnih usluga u oblaku Alma i discovery servis Primo VE, koji korisnicima omogućuju objedinjeni pristup tiskanoj i digitalnoj građi te elektroničkim izvorima u pretplati i otvorenomu pristupu.

Novi hrvatski visokoškolski knjižnični sustav u oblaku, nazvan Bukinet, funkcionalno povezuje NSK i 82 najveće hrvatske sveučilišne, visokoškolske i specijalne knjižnice u zajedničku mrežu knjižnica koje su prepoznale suvremene potrebe korisnika i uključile se u projekt.

Kako ističu, time korisnici dobivaju pristup više od 4,1 milijuna bibliografskih zapisa za jedinice fizičke građe i mogu izravno pretraživati više od 400 zbiraka elektroničke građe s cjelovitim tekstovima kao i više od pola milijuna naslova elektroničkih časopisa. Sustav omogućuje i izravan pristup digitalnoj građi te brzu digitalnu međuknjižničnu dostavu članaka ili poglavlja iz znanstvenih knjiga iz Hrvatske i inozemstva (RapidILL).

Nova digitalna knjižnična platforma Alma/Primo VE omogućuje primjenu alata generativne umjetne inteligencije za pretraživanje i znanstveno istraživanje, upravljanje rezervacijama, posudbama i zahtjevima za digitalizaciju građe, međuknjižničnu posudbu građe iz Hrvatske i inozemstva, rezervaciju digitalnih akustičnih kabina za samostalno ili suradničko učenje te brojne druge novitete.

Glavna ravnateljica Knjižnice prof. dr. sc. Ivanka Stričević istaknula je kako uvođenje nove digitalne platforme predstavlja prekretnicu za Knjižnicu i cjelokupan knjižnični sustav Hrvatske.

Nova digitalna knjižnična tehnologija, koju je NSK uvela zahvaljujući projektu e-Sveučilišta financiranom sredstvima iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti, ostvarenje je višedesetljetnoga nastojanja hrvatske knjižničarske zajednice da se knjižnice u Hrvatskoj funkcionalno povežu. To se sada ostvaruje za sveučilišne, visokoškolske i specijalne knjižnice koje se povezuju u zajednički sustav u oblaku kako bi se korisnicima osigurale kvalitetne, provjerene, pravodobne i potrebne informacije za učenje i istraživanje te uspostavila operativna suradnja među hrvatskim knjižnicama i s relevantnim knjižnicama u svijetu. Projektom e-Sveučilišta uspostavljena je nužna digitalna infrastruktura kao preduvjet za daljnje umrežavanje i povezivanje ostalih knjižnica bilo izgradnjom knjižničnih podsustava prema vrstama knjižnica bilo povezivanjem i razmjenom podataka, pojasnila je Stričević.

Voditeljica projekta uvođenja digitalnih sustava dr. sc. Dijana Machala, pomoćnica glavne ravnateljice za djelatnost središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu, naglašava važnost primjene najsuvremenije digitalne tehnologije u jačanju sigurnosnih kapaciteta hrvatskoga visokoškolskog knjižničnog sustava, povećanju njegove otpornosti na različite kibernetičke prijetnje te razvoju dijeljenih knjižničnih usluga na globalnoj razini. Navodi da su knjižnični podatci NSK i knjižnica iz sustava obveznoga primjerka kao i zbirke Croatice dio nacionalne znanstvene i kulturne infrastrukture i baštine koju je nužno učiniti vidljivom u zajedničkim europskim i svjetskim informacijskim sustavima znanosti i obrazovanja.

Implementacijom platforme Alma/Primo VE i suradničke mreže Bukinet Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu postavlja nove standarde digitalne povezanosti i pristupa znanju. Ova inovacija predstavlja jedan od najvažnijih pomaka hrvatskoga knjižničarstva u digitalno doba, donoseći korisnicima brži, inteligentniji i jednostavniji put do znanstvenih i kulturnih izvora.