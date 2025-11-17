Roditelji su se godinama, tradicionalno za pitanja o odgoju djece, obraćali svojim roditeljima ili prijateljima koji imaju djecu. No, s razvojem tehnologije to se sve više mijenja. Prvo je glavna adresa za traženje savjeta bio forum, potom Google, društvene mreže, a u posljednje vrijeme to je postala umjetna inteligencija odnosno chatboti poput ChatGPT-a.

Kako piše USA Today, roditelji se sve više obraćaju upravo ChatGPT-u za savjete o odgoju djece, a kakve će posljedice to imati na djecu (ali i roditelje) još je teško prognozirati.

Već je ranije istraživanje iz 2024. godine otkrilo kako roditelji više vjeruju ChatGPT-u nego zdravstvenim stručnjacima i, unatoč upozorenju da informacije koje im chatbot pruža mogu sadržavati greške, smatraju da su te informacije - pouzdane.

USA Today piše kako se danas roditelji za savjete kako se nositi s problemima u ponašanju njihove djece ili za medicinski savjet, obraćaju upravo ChatGPT-u, umjesto stručnjacima.

Osim toga, za roditelje je ChatGPT postao i dadilja koja će zabavljati djecu tako što im čita priče za laku noć ili razgovara s njima i odgovara na njihova uporna pitanja.

Za stručnjake koji sve to promatraju, takva je promjena u ponašanju roditelja izuzetno alarmantna. Pogotovo jer ukazuje na to da su roditelji sve skloniji prebaciti teret roditeljske odgovornosti na umjetnu inteligenciju. Takva je praksa posebno zabrinjavajuća u kontekstu manipulativne i ulizivačke prirode ChatGPT-a, njegovih neprimjerenih razgovora koje vodi s korisnicima, ali i činjenice da je u nekoliko navrata otvoreno nagovarao mlade i labilne osobe na samoubojstvo.

Pedijatar Michael Glazier iz Bluebird Kids Healt na Floridi za USA Today istaknuo je da, ako roditelji žele koristiti ChatGPT, moraju informacijama koje dobiju pristupati s posebno pažnjom i naučiti ga koristiti s dozom skeptičnosti zbog sklonosti chatbota da "izmišlja" i "halucinira".

To je alat, nevjerojatan je i postaje sveprisutniji, rekao je Glazier. Ali nemojte dopustiti da to zamijeni kritičko razmišljanje... Za nas kao roditelje postoji mnogo koristi od razmišljanja o stvarima i konzultiranja stručnjaka umjesto da samo uključimo računalo.

Osim toga, stručnjaci upozoravaju kako bi roditelji trebali biti svjesni da sve što unesu u ChatGPT više nije privatno. Stoga ne bi trebali unositi osjetljive, osobne podatke o svojoj djeci i njihovim zdravstvenim problemima.

Poseban je problem što način na koji roditelji postave pitanje chatbotu može navesti chatbot da pruži odgovor koji je u skladu s očekivanjima roditelja.

Žele li koristiti chatbot kako bi dobili odgovor na neko pitanje, roditelji bi prije svega trebali naučiti kako napisati upit - biti što precizniji i objektivni. I naravno, provjeriti sve informacije koje dobiju te se konzultirati sa stručnjacima.