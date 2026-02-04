Gotovo 40 posto slučajeva raka u svijetu 2022. godine bilo je povezano s uzrocima koji se mogu spriječiti, prema globalnoj analizi objavljenoj u utorak u časopisu Nature Medicine.

U srijedu se obilježava Međunaordni dan borbe protiv raka.

Istraživanje koje je vodila Isabelle Soerjomataram iz Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) u Lyonu, utvrdilo je da su duhan, alkohol i infekcije bili najčešći faktori rizika.

Analiza procjenjuje da se oko 30 posto karcinoma kod žena i 45 posto kod muškaraca moglo izbjeći.

Ukupno se od 18,7 milijuna novih slučajeva raka zabilježenih na globalnoj razini 2022. godine, otprilike sedam milijuna moglo spriječiti, što predstavlja oko 38 posto ukupnog broja.

Istraživači su koristili svjetske podatke kako bi povezali nove slučajeve raka s faktorima rizika za koje postoji dokazana uzročna povezanost s bolešću.

Istraživanje je uključilo bihevioralne rizike poput pušenja, kao i izloženost okolišnim i profesionalnim rizicima.

Obrasci rizika varirali su ovisno o regiji i spolu.

U subsaharskoj Africi 38 posto slučajeva raka među ženama moglo se spriječiti, u usporedbi s oko 25 posto u sjevernoj Africi i zapadnoj Aziji. U tim su regijama infekcije bile vodeći uzrok koji se može spriječiti.

Diljem Europe, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije, duhan je bio dominantan faktor rizika.

Suautor istraživanja André Ilbawi iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) rekao je da ta otkrića pružaju prvi globalni uvid u udio slučajeva raka koji se mogu pripisati faktorima koje je moguće spriječiti. Istaknuo je da razumijevanje regionalnih obrazaca može pomoći vladama i pojedincima da poduzmu ciljane korake kako bi smanjili rizik od raka.

Soerjomataram je rekla da je rješavanje uzroka koji se mogu spriječiti jedan od najučinkovitijih načina za obuzdavanje rastućeg globalnog tereta raka, za koji podaci WHO-a sugeriraju da bi mogao porasti za 50 posto do 2040. godine ako se sadašnji trendovi nastave.