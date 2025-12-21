Dvoje njemačkih državljana u subotu se upustilo u kratko putovanje svemirom s američkom svemirskom tvrtkom Blue Origin osnivača Amazona Jeffa Bezosa, uključujući prvu paraplegičnu osobu koja se otisnula u svemir.tri vijesti o kojima se priča Promjena pristupa Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka Jeste koristili njihove proizvode? Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače" Visoko na litici Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
U prijenosu uživo koji na internetskim stranicama vidi se raketa New Shepard NS-37 kako polijeće iz zapadnog Teksasa na let koji je trajao otprilike 11 minuta.
Bilo je to šesnaesto putovanje Bezosove tvrtke za svemirski turizam i prvo takvo svemirsko putovanje s dvoje Nijemaca na brodu - bivšim svemirskim inženjerom Hansom Königsmannom i korisnicom invalidskih kolica Michaelom Benthaus, inženjerkom u Europskoj svemirskoj agenciji (ESA).
Michaela je prva osoba s paraplegijom koja je krenula na let u svemir.
U raketi su još bila četvorica američkih poduzetnika.
Uglavnom automatizirano putovanje odvelo je šestero sudionika na visinu od oko 100 kilometara, što je uključivalo i kratko razdoblje u bestežinskom stanju.
Mnogi kritiziraju letove tvrtke Blue Origin za bogate kupce, prvenstveno zbog ograničene znanstvene vrijednosti, utjecaja na okoliš i klimu te zbog njihove elitističke prirode.
Kritičari smatraju da je riječ o nepotrebnom svemirskom turizmu za superbogate.