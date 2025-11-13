Predstavljanje novih Appleovih proizvoda obično privlači veliku pažnju medija i obožavatelja ove kompanije, a isto možemo reći i za najnoviji proizvod koji se pojavio ovog tjedna. O kakvom je proizvodu riječ dovoljno govori činjenica kako je za mnoge prvotni dojam bio kako je riječ o nekakvoj šali napravljenoj uz pomoć umjetne inteligencije jer živimo u vremenu kada je ta granica između stvarnosti i laži jako tanka.

No kako se pokazalo, nije riječ o šali, već o stvarnom proizvodu nazvanom iPhone Pocket. Zanimljivo je pratiti komentare na ovaj Appleov novitet. S jedne strane, korisnici na društvenim mrežama ismijavaju ovu kompaniju, a još više njene obožavatelje, dok stručnjaci poput Marquesa Brownleja kažu kako je ovo test koji će pokazati kako fanovi tvrtke kupuju i brane sve što Apple predstavi.

Modni dodatak ili izrezana čarapa?

A ono što su predstavili jest neka vrsta pletene torbice koja se nosi preko tijela i koja je dostupna u dvije veličine. Dok ta torbica sama po sebi i nije kontroverzna, njena cijena svakako jest. Model s kratkim remenom tako je dostupan za 150 dolara, dok će oni koji žele model s dugim remenom platiti čak - 230 dolara. Razlog zašto se “izrezana čarapa” prodaje po toj cijeni Apple opravdava - modom. Dakle, iPhone Pocket nije samo torbica za mobitel, to je modni dodatak s potpisom japanskog luksuznog brenda Issey Miyake. Pokojni dizajner i ranije je surađivao s Appleom te je dizajnirao popularne dolčevite koje je nosio Steve Jobs.

Kako dio javnosti gleda na ovu torbicu najbolje možemo vidjeti po komentaru jednog korisnika platforme X koji je napisao kako je Apple postavio cijenu od 230 dolara za - izrezanu čarapu. Neki su torbicu usporedili sa zelenim mankinijem koji je popularizirao Borat, dok je jedan korisnik upozorio na činjenicu kako torbica nema patent, što znači da je telefon izložen kradljivcima.

Što god mislili o iPhone Pocketu, činjenica je da će obožavatelji kupiti sve što Apple predstavi, bez obzira na cijenu, a prema stručnjaku za društvene mreže Mattu Navaru, čini se kao da s ovim proizvodom Apple testira granice lojalnosti svog brenda.

Izvor: BBC