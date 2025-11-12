Pojavile su se prve službene snimke leta u zraku kineskog borbenog drona GJ-11, a uz to je otkriveno i službeno njegovo službeno ime - "Tajanstveni zmaj". Pojava tih snimki potvrđuje njegov prijelaz iz faze prototipa u gotovo operativni status. Prototipne inačice tog drona nosile su prethodno "Oštri mač".

Razvoj GJ-11 drona započeo je prije više od deset godina. Prema navodima portala The War Zone (TWZ), vojni analitičari procjenjuju da je dizajniran za dubinske udare projektilima zrak–zemlja te za zadaće obavještajnog, nadzornog i izviđačkog (ISR) djelovanja. Zbog njegove konfiguracije letećeg krila i smanjene radarske zamjetljivosti (engl. stealth), pretpostavlja se da može obavljati zadaće i elektroničkog ratovanja te ograničene zračne borbe. Dronovi te klase obično imaju znatno dulje vrijeme leta od pilotiranih borbenih zrakoplova, uz zadržavanje relevantne nosivosti bojnog tereta.

New video out from the People's Liberation Army Air Force (PLAAF) of China shows the new GJ-11 stealth drone (UCAV), and also the J-20 stealth fighter firing a live PL-15 air-to-air missile: pic.twitter.com/wraDqyMOht — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) November 11, 2025

U navedenoj snimci, GJ-11 se pojavio pri kraju gotovo tridesetominutnog videa koji je Kinesko ratno zrakoplovstvo (PLAAF) objavilo povodom 76. obljetnice svog osnutka. Na snimci dron leti u formaciji s lovcem J-20 i zrakoplovom za elektroničko ratovanje J-16D. U istom je videu prvi put prikazano lansiranje rakete zrak–zrak PL-15 srednjeg dometa iz unutarnjeg spremnika oružja zrakoplova J-20, što predstavlja prvu javnu potvrdu te sposobnosti kod navedenog kineskog lovca pete generacije.

Satelitske snimke koje je ranije objavio TWZ prikazale su tri GJ-11 na zrakoplovnoj bazi Shigatse u Tibetu između 6. kolovoza i 5. rujna. Njihova prisutnost u tom strateškom području, blizu granice s Indijom, upućuje na aktivna operativna testiranja u regiji u kojoj su ranije zabilježeni oružani sukobi između te dvije zemlje.

Prototip GJ-11 prvi je put poletio 2013. godine, a nakon opsežnih preinaka u velikoj je mjeri redizajniran. U javnosti se pojavio 2019. godine na vojnoj paradi u Pekingu, s bitno poboljšanim stealth karakteristikama i novom mlaznicom optimiziranom za smanjenu radarsku vidljivost.

GJ-11 se redovito testira u tajnoj bazi Malan u pokrajini Xinjiang, dok su makete uočene i na pomorskim vježbalištima, što ukazuje na kineske planove razvoja inačica za nosače zrakoplova, privremeno označenih kao GJ-11H, GJ-11J i GJ-21.

Uz GJ-11, nedavno je viđen i prvi let kineskog radarski nevidljivog drona CH-7. Zajedno, ti događaji potvrđuju intenzivna kineska ulaganja u napredne besposadne letjelice sa smanjenom radarskom vidljivosti, dok Amerikanci istu stvar rade s kudikamo manje vidljivosti u javnosti.