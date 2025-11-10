Već i prije nego što je službeno pušten u pogon, opservatorij Vera C. Rubin u Čileu već je preoblikovao razumijevanje evolucije galaksija. Tijekom probnih snimanja astronomi su uočili slabašan pojas svjetlosti, poznat kao zvjezdani tok, koji se proteže iz galaksije Messier 61, otkrivajući trag manje galaksije koju je taj divovski sustav vjerojatno davno progutao.

Ovo je prvi zvjezdani tok otkriven pomoću opservatorija Rubin i to je tek uvod u brojne, brojne slične strukture koje ćemo pronaći, rekla je za Nature Sarah Pearson, astrofizičarka sa Sveučilišta u Kopenhagenu. Navedeno otkriće je objavljeno u časopisu Research Notes of the American Astronomical Society.

Galaksija Messier 61, prvi put opažena 1779. godine u skupini galaksija Djevica, poznat je kao iznimno aktivna zvjezdorodna galaksija u kojoj su zabilježene brojne supernove. Iako je Messier 61 desetljećima proučavan teleskopima Hubble i James Webb, unatoč svim tim intenzivnim istraživanjima, nitko nikada nije pronašao ovaj zvjezdani tok, istaknuo je za Nature Aaron Romanowsky sa Sveučilišta San Jose State, jedan od autora navedene studije.

Rubinova ogromna digitalna kamera otkrila je strukturu filtriranjem okolne svjetlosti, pokazavši tok dug 55 kiloparseka (oko 180.000 svjetlosnih godina). Znanstvenici smatraju da taj tok potječe od patuljaste galaksije koju je gravitacija Messiera 61 rastrgala, potaknuvši tako pojačanu tvorbu zvijezda.

Rubinova prva snimka obuhvatila je deset milijuna galaksija, a u sljedećem desetljeću opservatorij će zabilježiti svjetlost njih još 20 milijardi.

Očekuje se da svaka galaksija ima oko sebe takve tokove. Treba samo promatrati slabije izvore svjetlosti i to je nada s Rubinovim opservatorijem, rekao je na kraju Romanowsky.