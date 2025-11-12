Radno mjesto se poprilično promijenilo s pandemijom koja je popularizirala rad od kuće. Situacija se u mnogim kompanijama s vremenom ponovno promijenila i šefovi su pozvali (natjerali) zaposlenike natrag u urede, no u nekim su tvrtkama i dalje ostavili mogućnost potpunog udaljenog rada.

U teoriji to znači da možete dobiti kolegu ili kolegicu kojeg ne trebate niti vidjeti - s vama neće dijeliti mjesto u uredu, a komunikacija i rad na projektima većinom će se svesti na slanje i primanje mailova. Budućnost, čini se, donosi sve veći broj takvih kolega i kolegica, uz jednu radikalnu razliku - oni u biti, neće postojati.

U javnost su procurile informacije o novom projektu Microsofta koji uključuje AI agente koji neće biti samo klasični chatbotovi s kojima ljudi razgovaraju i koji vam pomažu u poslu poput ChatGPT-a, odnosno Copilota, već će oni funkcionirati kao pravi digitalni zaposlenici.

Korak prema novim otpuštanjima?

Takvi agenti bazirani na umjetnoj inteligenciji, baš kao i zaposlenici od krvi i mesa, dobit će svoj broj zaposlenika unutar kompanija, vlastitu mail adresu i račun za Teamse. Jedan od planova je da Microsoft pokrene M365 Agent Store putem kojeg bi prodavali svoje AI agente, prenose na stranici Digital Trends.

Dakle, oni će moći potpuno samostalno obavljati neke zadatke koje danas obavljaju ljudi. Sami će slati mailove sa svojih mail adresa, samostalno će uređivati dokumente te sudjelovati u Teams sastancima. S jedne strane, takvi bi agenti trebali preuzeti neke manje važne i rutinske zadatke i time povećati produktivnost kompanije, dok je s druge strane jasno da postoje brojni potencijalni problemi pri prebacivanju odgovornosti i donošenja odluka umjetnoj inteligenciji.

Naravno, zapošljavanje digitalnih kolega vjerojatno će se odraziti i na otpuštanja ljudi, odnosno manju potražnju za ljudskom radnom snagom. Više je primjera u kojima se zamjena ljudi tehnologijom pokazala pogrešnom odlukom, no kako tehnologija bude sve naprednija, za očekivati je da će sve bolje obavljati i ljudski posao.

Početak implementacije planiran je već za kraj ovog mjeseca i tada bi mogli saznati više informacija o ovom projektu i digitalnim zaposlenicima.

