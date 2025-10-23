Američka tehnološka kompanija DRUID AI predstavila je na konferenciji Symbiosis 4 u Londonu Virtual Authoring Teams - novu generaciju samorazvijajućih AI agenata koji mogu autonomno dizajnirati, testirati i implementirati druge AI agente.

Kako je istaknuto na predstavljanju, ovaj iskorak označava prekretnicu u razvoju umjetne inteligencije. DRUID AI sada djeluje kao “tvornica” za automatizaciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji.

Zahvaljujući ovoj inovaciji, koju pokreće DRUID Conductor, sustav za inteligentnu orkestraciju, poslovna automatizacija napokon prelazi granice fragmentiranih alata i pretvara se u mjerljive poslovne rezultate, s praćenjem povrata ulaganja (ROI) ugrađenim u svaki proces.

DRUID AI framework omogućuje poslovnim korisnicima da sukreiraju inteligentne agente putem prirodne, intuitivne interakcije — do 10 puta brže nego dosad, dok tehnički timovi mogu skalirati isporuku na razini velikih organizacija, stvarajući više od 25 agenata mjesečno uz potpunu orkestraciju, nadzor i usklađenost s propisima.

S DRUID-om umjetna inteligencija uistinu funkcionira – to je AI koji doista radi. Ona razmišlja, testira se i donosi rezultate kojima možete vjerovati, uz ugrađenu transparentnost, točnost i kontrolu, izjavio je Joe Kim, glavni izvršni direktor tvrtke DRUID AI. Tvrtke napokon mogu uskladiti tehnologiju, podatke i ljudsku stručnost u jedinstven, inteligentan i odgovoran sustav. Mogu ostvariti mjerljiv povrat ulaganja (ROI) već danas, a istovremeno stvarati temelje za inovacije budućnosti.

Tvrtka je ujedno predstavila i DRUID Agentic Marketplace, pažljivo oblikovani ekosustav spremnih AI agenata za neposrednu primjenu u sektorima poput bankarstva, zdravstva, visokog obrazovanja i osiguranja. Svako je rješenje izgrađeno na najvišim standardima korporativnog upravljanja i sigurnosti, omogućujući bržu i sigurniju primjenu umjetne inteligencije te izravan put prema agentičkom AI-ju.

DRUID-ova Agentic AI platforma već danas pokreće više od 100 milijuna stvarnih interakcija mjesečno.