Astronomi su prvi put otkrili oluju na zvijezdi izvan Sunčevog sustava. BIla je riječ o erupciji toliko snažnoj da je mogla ogoliti atmosfere obližnjih planeta. To otkriće, objavljeno u časopisu Nature, predstavlja prekretnicu u razumijevanju ponašanja zvijezda i mogućnosti postojanja života na planetima izvan Sunčeva sustava.

Koristeći europsku mrežu teleskopa LOFAR, međunarodni tim znanstvenika otkrio je oluju na zvijezdi izvan Sunčevog sustava pretražujući arhivirane podatke.

Astronom s Pariškog opservatorija Cyril Tasse rekao je za agenciju AFP da zvijezde uvijek imamo u vidnom polju teleskopa, ali nas one općenito ne zanimaju. Godine 2022. znanstvenici su ponovno analizirali te zanemarene podatke i otkrili ogromnu eksploziju koja je trajala samo minutu, 16. svibnja 2016. godine. Potjecala je s crvenog patuljka nazvanog StKM 1-1262, udaljenog više od 133 svjetlosne godine od Zemlje.

Analiza je potvrdila da je bila riječ o izbacivanju koronalne mase, odnosno zvjezdanoj oluji. To je prvi put da smo detektirali takvu pojavu na drugoj zvijezdi, rekao je Tasse. Ta erupcija bila je najmanje 10.000 puta nasilnija od poznatih Sunčevih oluja, dodao je.

Sukladno riječima Philippea Zarke, ravnatelja Pariškog opservatorija, prva radijska detekcija udaljene zvjezdane oluje otvara novo doba svemirske meteorologije primijenjene na druge zvjezdane sustave.

Navedeno istraživanje upućuje na to da crveni patuljci, iako česti domaćini planetima sličnima Zemlji, mogu imati puno nepredvidivije i nasilnije ponašanje od Sunca. Prema Tasseu, takve bi zvijezde mogle biti prilično negostoljubive kad je riječ o životu na egzoplanetima.

Izvor: Science Alert