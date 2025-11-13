Ima li country glazba novog omiljenog izvođača? Ako pogledamo Billboardovu listu koja prati prodaju digitalnih pjesama u ovom žanru, na njoj se pojavilo novo ime. Breaking Rust s pjesmom “Walk my walk” zauzeo je prvo mjesto na ovoj ljestvici, a nakon što su obožavatelji countryja na početku bili zadovoljni s pjesmom, to je zadovoljstvo ubrzo preraslo u ogorčenje.

Naime, Breaking Rust u biti - ne postoji. Riječ je o izmišljenoj AI kreaciji, a ista je stvar i s pjesmom koju nisu skladali i ne izvode je ljudi, već je nastala zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Na profilima na društvenim mrežama i glazbenim platformama Breaking Rust prikazuje se kao usamljeni kauboj, a popularnost ovog nepostojećeg pjevača ili grupe sve je veća.

Milijuni slušatelja

Npr. na Instagramu ga prati više od 40 tisuća ljudi, dok njegova stranica na Spotifyu, gdje je naveden kao “potvrđeni izvođač”, ima više od 2,2 milijuna slušatelja mjesečno. Najslušanija pjesma na ovoj platformi je Livin on Borrowed Time s više od 4,5 milijuna reprodukcija, a još tri pjesme imaju više od milijun slušanja.

Breaking Rust pojavio se sredinom listopada i u kratko vrijeme privukao veliki broj fanova. Njegove pjesme pripisuju se Aubierreu Rivaldu Tayloru koji je povezan s još jednim glazbenim projektom baziranim na umjetnoj inteligenciji, a zanimljivo je kako nitko ne zna je li i sam Aubierre stvarna osoba ili je također izmišljen AI lik.

Glazba Breaking Rusta, kako su komentirali na San Francisco Chronicleu, ne može se razlikovati od mainstream countryja, što je još jedan dokaz koliko je tehnologija napredovala i kako nam je danas sve teže razlikovati ljudske kreacije od umjetna inteligencije - bilo da je riječ o tekstu, fotografija, glazbi i videu.

Dio ljubitelja countryja ogorčen je s petljanjem AI-a u “njihov” žanr. Naime, kako je country tradicionalno povezan s autentičnosti izvođača i s njihovom životnom pričom i pjesničkom osobnosti, AI izvođači u biti uništavaju tu autentičnost i ono što ljudi vole u tom tipu glazbe. Također, AI predstavlja veliku i ozbiljnu promjenu na glazbenom tržištu jer se pokazalo kako ovo više nisu marginalne pjesme, već su one pogodne za top-liste, kao i za slušatelje pa se postavlja pitanje u kojem smjeru ide ova industrija.

Za mnoge ovo je još jedan dokaz koliko je važna transparentnost u glazbenoj industriji te traže da se svaki izvođač i pjesme u kojima se koristi umjetna inteligencija, jasno označe. Naime, ispod komentara pjesama Breaking Rusta mnogi ostavljaju oduševljene komentare, stavljajući poseban naglasak na boju glasa i empatiju u pjesmi te većina njih u biti uopće nije svjesna kako iza svega stoji umjetna inteligencija.