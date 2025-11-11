Osnivač iRobota i veliki stručnjak za robotiku Rodney Brooks nedavno je upozorio investitore da su milijarde dolara uložene u razvoj humanoidnih robota - bačen novac. On je zaista uvjeren kako budućnost pripada robotima (iako vjerojatno ne i iRobotu), no smatra kako treba odustati od razvoja humanoidnih robota. Problem je u tome što takvi roboti ne mogu savršeno imitirati pokrete ljudskih ruku te, umjesto humanoidnih robota, vjeruje kako će u budućnosti dominirati specijalizirani roboti koji će imati kotače, više ruku, brojne senzore itd.

Na što je mislio, možemo vidjeti na primjeru kineske kompanije Unitree čiji se robotski pas koristi u opasnim vatrogasnim intervencijama. Ovaj robot podsjeća na poznatog robotskog psa Spot Boston Dynamicsa kojeg su tijekom godina koristili vojska, policija, osiguranje itd.

Korisni u opasnim situacijama

Vatrogasni robot (Foto: Unitree)

Unitree je od postojećih modela B2 napravio pravu vatrogasnu jedinicu koja može sudjelovati u vatrogasnim operacijama, a takvi su roboti posebno korisni u nekim opasnim situacijama kada nije sigurno poslati ljude u akciju.

Unitree je za svog robota napravio razne dodatke s kojima se njegova uloga može značajno povećati. Na njega se tako može staviti vodeni top i s vodom ili pjenom gasiti požare, može se opremiti kamerama i senzorima te emitirati video iz zapaljenih zgrada kako bi pomogao vatrogascima s procjenom situacije, ali možda i pronašao osobe. Također, može se opremiti tako da prenosi opremu za vatrogasce i spasioce.

Robotom upravlja operater putem daljinskog upravljača, a kada se na njega postavi crijevo povezano s cisternom ili nekim drugim izvorom vode, on se može približiti vatri i drugim opasnim situacijama bliže nego ljudi, a ista je stvar i s ulaskom u zapaljene zgrade. Umjesto riskiranja života ljudi, vatrogasci prvo šalju robota na gašenje i procjenu situacije, nakon čega vatrogasni zapovjednik može dati daljnje upute koje su bazirane na situaciji u stvarnom vremenu.

Ovo je smjer tehnološkog napretka - pomaganje ljudima, a ne njihova zamjena, jedna je od komentara na kineskoj aplikaciji RedNote koji su izdvojili na stranici Futurism.

Iako je pitanje hoće li ovaj kineski vatrogasni robot jednom stići i na druga tržišta, svakako predstavlja odličan primjer kako se robotika može iskoristiti kao alat u rješavanju važnih problema.

