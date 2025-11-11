Osnivač iRobota i veliki stručnjak za robotiku Rodney Brooks nedavno je upozorio investitore da su milijarde dolara uložene u razvoj humanoidnih robota - bačen novac. On je zaista uvjeren kako budućnost pripada robotima (iako vjerojatno ne i iRobotu), no smatra kako treba odustati od razvoja humanoidnih robota. Problem je u tome što takvi roboti ne mogu savršeno imitirati pokrete ljudskih ruku te, umjesto humanoidnih robota, vjeruje kako će u budućnosti dominirati specijalizirani roboti koji će imati kotače, više ruku, brojne senzore itd.tri vijesti o kojima se priča Tek je počeo s radom Već prva snimka opservatorija Vera C. Rubin zapanjila astronome i otkrila skrivenu tajnu jedne poznate galaksije Svaki se postotak računa Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu Veliki ritualni kompleks Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Na što je mislio, možemo vidjeti na primjeru kineske kompanije Unitree čiji se robotski pas koristi u opasnim vatrogasnim intervencijama. Ovaj robot podsjeća na poznatog robotskog psa Spot Boston Dynamicsa kojeg su tijekom godina koristili vojska, policija, osiguranje itd.
Korisni u opasnim situacijama
Vatrogasni robot (Foto: Unitree)
Unitree je od postojećih modela B2 napravio pravu vatrogasnu jedinicu koja može sudjelovati u vatrogasnim operacijama, a takvi su roboti posebno korisni u nekim opasnim situacijama kada nije sigurno poslati ljude u akciju.
Unitree je za svog robota napravio razne dodatke s kojima se njegova uloga može značajno povećati. Na njega se tako može staviti vodeni top i s vodom ili pjenom gasiti požare, može se opremiti kamerama i senzorima te emitirati video iz zapaljenih zgrada kako bi pomogao vatrogascima s procjenom situacije, ali možda i pronašao osobe. Također, može se opremiti tako da prenosi opremu za vatrogasce i spasioce.
Robotom upravlja operater putem daljinskog upravljača, a kada se na njega postavi crijevo povezano s cisternom ili nekim drugim izvorom vode, on se može približiti vatri i drugim opasnim situacijama bliže nego ljudi, a ista je stvar i s ulaskom u zapaljene zgrade. Umjesto riskiranja života ljudi, vatrogasci prvo šalju robota na gašenje i procjenu situacije, nakon čega vatrogasni zapovjednik može dati daljnje upute koje su bazirane na situaciji u stvarnom vremenu.
Ovo je smjer tehnološkog napretka - pomaganje ljudima, a ne njihova zamjena, jedna je od komentara na kineskoj aplikaciji RedNote koji su izdvojili na stranici Futurism.
Iako je pitanje hoće li ovaj kineski vatrogasni robot jednom stići i na druga tržišta, svakako predstavlja odličan primjer kako se robotika može iskoristiti kao alat u rješavanju važnih problema.
Izvor: Futurism