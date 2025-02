Zuckerberg misli ozbiljno: Meta razvija novu aplikaciju s kojom do kraja godine žele pokoriti tržište

Prije nekoliko godina Mark Zuckerberg odlučio se na veliki zaokret. Društvene mreže, na kojima se i temeljio uspjeh kompanije, odlučio je staviti u drugi plan, što je rezultiralo promjenom imena tvrtke iz Facebook u Meta, pri čemu se ovo “Meta” odnosi na metaverzum, odnosno virtualne svjetove za koje je Zuckerberg tada vjerovao da su budućnost.

Metin AI pamti sve: Koga volite, s kim spavate, što jedete i objavljujete...

Iako od metaverzuma nije odustao, šef Mete je s vremenom promijenio prioritete te je fokus prebacio na jednu drugu tehnologiju. Naravno, riječ je o umjetnoj inteligenciji.

Nedavno je najavio kako do kraja godine želi postati lider na ovom tržištu, a sada je jasnije i kako to misli napraviti. Meta, naime, uskoro planira predstaviti odvojenu mobilnu aplikaciju za svoj chatbot baziran na umjetnoj inteligenciji Meta AI, čime će Zuckerberg ući u direktan okršaj s vodećim tvrtkama na tržištu. Ova je tvrtka chatbot Meta AI predstavila još u rujnu 2023. godine kao digitalan asistent dostupan unutar postojećih aplikacija i putem posebne internetske stranice, no do sada još nije predstavljena mobila aplikacija.

Meta AI

Zanimljivo, prošlog mjeseca jedan je korisnik Metine društvene mreže Threads komentirao kako bi trebali napraviti posebnu aplikaciju za svog digitalnog asistenta, a tu je objavu s oznakom “100” komentirao i sam Zuckerberg, čime je dao do znanja kako se slaže s tom tvrdnjom.

Meta AI aplikaciju možemo očekivati tijekom drugog ovogodišnjeg kvartala, odnosno u razdoblju između ožujka i lipnja ove godine, tvrde izvori upoznati sa situacijom s kojima su razgovarali novinari CNBC-a. Na krilima te aplikacije Zuckerberg se nada kako bi Meta do kraja ove godine mogla postati lider na tržištu umjetne inteligencije i prestići trenutno dominantne kompanije poput OpenAI-a, Alphabeta, odnosno Googlea, Microsofta i drugih.

Umjetna inteligencija osvaja i WhatsApp: Moći ćete se dopisivati s AI chatbotovima umjesto s prijateljima

Tako nešto neće biti lako, niti jednostavno, no Zuckerberg ima velike ambicije, a one među inim, uključuju i pretplatnički model za Meta AI. Slično kako OpenAI naplaćuje pristup svojoj premium verziji chatbota, tako bi i Meta trebala početi s testiranjem pretplate. Naravno, prvo je potrebno skupiti dovoljno veliku korisničku bazu, u čemu bi im trebala pomoći upravo mobilna aplikacija.

ok fine maybe we'll do a social app https://t.co/663VkHN4qB — Sam Altman (@sama) February 27, 2025

Nakon što su se glasine o Metinim planovima, odnosno AI chatbotu proširile mrežom, reagirao je i izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman koji je na društvenoj mreži X komentirao: Ok dobro, možda ćemo mi napraviti društvenu aplikaciju.