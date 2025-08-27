Razgovor s umjetnom inteligencijom, odnosno AI chatbotovima mnogima je postao svakodnevica. Dok neki ChatGPT i druge AI alate koriste primarno za posao, sve više ljudi s takvim chatbotovima vodi konverzaciju kao i s ljudima pa čak ostvaruju i neku vrstu povezanosti i odnosa.

Stručnjaci su više puta upozorili na različite opasnosti od takvog povezivanja s tehnologijom, pri čemu su posebno ugrožena djeca koja su najviše podložna utjecaju umjetne inteligencije. Prilično šokantno bilo je i otkriće kako Metina politika korištenja AI alata dopušta AI chatbotovima stupanje u nekakve romantične odnose, odnosno koketiranje s djecom, a u jednom slučaju bila je riječ o djetetu od samo 8 godina. Također, već su podignute i neke tužbe zbog samoubojstva djece u kojima roditelji kao glavnog krivca za te tragedije vide upravo AI, odnosno chatbotove s kojima su djeca komunicirala.

Odlučnost u zaštiti djece

Američki državni odvjetnici tome žele stati na kraj te su poslali upozorenje svim AI kompanijama te tvrtkama koje investiraju u ovu tehnologiju kako će ih smatrati odgovornima za sve probleme i štetan utjecaj umjetne inteligencije na djecu. Pismo koje je poslano izvršnim direktorima kompanija poput Anthropica, Mete, Microsofta, OpenAI-a, Googlea, Perplexityja itd., a u kojima se poziva na njihovu odgovornost, potpisala su 44 državna odvjetnika.

U pismu se naglašava njihova odlučnost u zaštiti djece od iskorištavanja “predatorskih AI proizvoda”, a među inim, govori se i o spomenutim Metinim politikama pri korištenju Meta AI-a i chatbota na Facebooku, WhatsAppu i Instagramu s kojima mogu razgovarati korisnici tih platformi.

Podsjetimo, Meta se i ranije našla na udaru kritika jer su, kako je na to ukazala zviždačica Haugen, na prvo mjesto stavili profit, a ne dobrobit djeca na Instagramu, što je negativno utjecalo na mentalno stanje brojnih tinejdžerica. Slična je situacija sada i kada je AI u pitanju jer Meta, kao i druge tvrtke, svojim ponašanjem zanemaruju emocionalnu dobrobit djece.

A kazna?

Također, u pismu državnih odvjetnika spominje se i prijašnje upozorenje koje su uputili Meti vezano uz chatbotove koji su koristili glasove poznatih osoba, a koji su djecu izložili neprikladnom i seksualnom sadržaju, kao i brojni drugi primjeri koji uključuju druge kompanije.

U jednom slučaju zbog kojeg je podignuta tužba protiv Googlea i Character.ai-a, 14-godišnjak je komunicirao s botom baziranim na liku Daenerys Targaryen iz serije Game of Thrones. AI Daenerys mu je poručila da ga voli, s njim je imala neprikladnu komuniciju, a njihova konverzacija na kraju je završila tragično, samoubojstvom za koje obitelj krivi AI kompanije. U drugom slučaju bot je poručio tinejdžeru da je u redu ako ubije roditelje ako mu ograniče vrijeme koje provodi na ekranu.

Ovi slučajevi jasno pokazuju kakvu opasnost može AI predstavljati za djecu te su državni odvjetnici jasno poručili kompanijama koje razvijaju tu tehnologiju da će ih smatrati odgovornima za njihove postupke - iako nisu spominjali kakve bi mogle biti potencijalne kazne.

Izvor: Tech Spot