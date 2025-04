Bivši šef Googlea otkrio što nas čeka: "Umjetnu inteligenciju koja razmišlja sama za sebe, mogli bismo imati veoma brzo"

Umjetna inteligencija osvaja naše živote, htjeli mi to priznati ili ne. Čak i ako ju aktivno ne koristite pomoću AI alata, brojne aplikacije i uređaji već imaju u sebi ugrađenu umjetnu inteligenciju koju ne možete isključiti.

I dok neki hvale umjetnu inteligenciju i ističu sve njene potencijalne prednosti te koliko ljudi mogu biti produktivniji uz njenu pomoć, drugi upozoravaju na ne tako pozitivne posljedice koje su već vidljive u društvu.

Bivši šef Googlea, Eric Schmidt pomno prati kako se umjetna inteligencija razvija i nije uvijek blagonaklon u svkojim komentarima o njoj.

Tako je tijekom svog govora na nedavno održanom summitu Special Competitives Studes Projecta, Schmidt predvidio da će u roku od tri do pet godina svijet dobiti ono što se naziva općom umjetnom inteligencijom, odnosno umjetnom inteligencijom koja može parirati ljudima.

Što to točno znači? Znanstvenici smatraju da bi opća umjetna inteligencija mogla "sama razmišljati" i "donositi odluke", odnosno da bi mogla "postati svjesna". No, Schmidt je upozorio kako to znači i kako nas umjetna inteligencija - više neće morati slušati.

U toj fazi, umjetna inteligencija ne samo da će biti pametnija od ljudi, već će dosegnuti i ono što je poznato kao superinteligencija - pametnija od svih ljudi zajedno, upozorio je Schmidt.

Ne postoji jezik za ono što se događa dolaskom ovoga, istaknuo je.

Trebaju li se ljudi onda bojati takve super AI? Stvari nisu baš tako jednostavne. Prije svega, za razvoj super AI bit će potrebne goleme količine električne energije.

Ljudi ne razumiju što se događa kada imate inteligenciju na ovoj razini. A ona se događa puno brže nego što čovječanstvo, naše društvo, naša demokracija i naši zakoni mogu pratiti, istaknuo je Schmidt.

No, on pojavu super AI ne smatra nužno negativnom stvari. Rekao je da će njena pojava, kao i pojava generativne umjetne intelignecije, dovesti do brojnih promjena u svijetu. Od toga da će neki poslovi nestati, do toga da će nastati novi poslovi.

Poslovi nisu nestali kad se prije 300 godina pojavio tkalački stan, nego su se promijenili. Više je poslova nastalo nego što ih je nestalo. Tako će biti i sad. Još čekam da me netko uvjeri u suprotno, rekao je Schmidt.