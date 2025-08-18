Volkswagen traži snažniju potporu: "Trebaju nam ciljani državni poticaji"

Volkswagen traži od države uvođenje ciljanih potpora kako bi se ubrzao prelazak na električna vozila, izjavio je Volkswagenov direktor prodaje Martin Sander.

Trebaju nam jasniji signali i ciljani državni poticaji kako bismo prevladali sumnjičavost privatnih kupaca i povećali potražnju u tom segmentu, istaknuo je Sander.

Većinu registracija novih električnih vozila sada obavljaju kompanije, koje dobivaju posebne porezne olakšice, objasnio je direktor tijekom govora u sjevernonjemačkom gradu Emdenu.

U petak je Volkswagen proslavio isporuku milijun i petsto tisućitog potpuno električnog vozila iz serije ID u pogonu u Emdenu, gdje se proizvode samo električna vozila.

Premijer savezne države Donje Saske Olaf Lies pohvalio je tvornicu, nazvavši je pravim primjerom za tranziciju automobilskog sektora.

Prema podacima Volkswagena, u prvoj polovini 2025. u ukupnom broju električnih vozila registriranih u Njemačkoj najveći je udio imao upravo model ID.7 Tourer, koji se proizvodi u Emdenu.

Međutim, sporo prihvaćanje električnih vozila i dalje opterećuje njemačku automobilsku industriju.

Njemački proizvođači 'prespavali' su prelazak na električna vozila, izjavio je Frank Schwope, analitičar za automobilski sektor i predavač na Sveučilištu primijenjenih znanosti za mala i srednja poduzeća u Berlinu.

Mlađi i moderniji kupci automobila, osobito u Kini, najvećem svjetskom automobilskom tržištu, nisu baš skloni njemačkim markama, dodao je Schwope.